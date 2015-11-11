Землетрясение произошло на востоке РК ночью 11 ноября
В ночь на 11 ноября в Зыряновском районе Восточно-Казахстанской области произошло землетрясение, передает Kazpravda.kz со ссылкой на YK-news.kz.
По данным Института геофизических исследований, подземные толчки возникли в 01.40 в 27 км к юго-востоку от Зыряновска, в 143 километрах от Усть-Каменогорска. Магнитуда землетрясения – 4,1, глубина очага – 10 км.
Больше всего подземные толчки ощутили жители Зыряновска и окрестных сел. Также толчки чувствовались в Катон-Карагайском районе.