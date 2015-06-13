Землетрясение произошло в 147 км от Алматы

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в 147 км на юго-востоке от Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на данные Государственного учреждения "Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция Комитета науки Министерства науки и образования Республики Казахстан" (ГУ "СОМЭ КН МОН РК").
Толчки были зафиксированы сегодня, 13 июня, в 01 ч. 52 мин. По данным сейсмологов, очаг залегал на глубине 5 км.
Энергетический класс землетрясения составил 11,0. Эпицентр расположен на территории Кыргызстана.
Толчки были зафиксированы сегодня, 13 июня, в 01 ч. 52 мин. По данным сейсмологов, очаг залегал на глубине 5 км.
Энергетический класс землетрясения составил 11,0. Эпицентр расположен на территории Кыргызстана.