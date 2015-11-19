Землетрясение произошло в 270 км от Алматы

Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в 270 км на юго-востоке от Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на данные Государственного учреждения "Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция Комитета науки Министерства науки и образования Республики Казахстан" (ГУ "СОМЭ КН МОН РК").
Толчки были зафиксированы сегодня, 19 ноября, в 06 ч. 00 мин. По данным сейсмологов, очаг залегал на глубине 5 км.
Энергетический класс землетрясения составил 10,6. Эпицентр расположен на территории Китая.
Толчки были зафиксированы сегодня, 19 ноября, в 06 ч. 00 мин. По данным сейсмологов, очаг залегал на глубине 5 км.
Энергетический класс землетрясения составил 10,6. Эпицентр расположен на территории Китая.