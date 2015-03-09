Землетрясение произошло в 290 км от Алматы Закон и Порядок

Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в 290 км на юго-востоке от Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на данные ГУ "СОМЭ КН МОН РК".



Толчки были зафиксированы сегодня, 9 марта, в 10 ч 19 мин. По данным сейсмологов, очаг залегал на глубине 5 км.



Энергетический класс землетрясения составил 9,5. Эпицентр расположен на территории Кыргызстана.