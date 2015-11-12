Землетрясение произошло в 298 км от Алматы

Землетрясение магнитудой 4,0 произошло в 298 км на северо-востоке от Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на данные Государственного учреждения "Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция Комитета науки Министерства науки и образования Республики Казахстан" (ГУ "СОМЭ КН МОН РК").
Толчки были зафиксированы сегодня, 12 ноября, в 10 час. 38 мин. По данным сейсмологов, очаг залегал на глубине 5 км.
Энергетический класс землетрясения составил 9,0. Эпицентр расположен на территории Казахстана.
