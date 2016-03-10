Землетрясение произошло в 343 км от Алматы

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Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в 343 км на юго-востоке от Алматы, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на данные Государственного учреждения "Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция Комитета науки Министерства науки и образования Республики Казахстан" (ГУ "СОМЭ КН МОН РК").
Толчки были зафиксированы сегодня, 10 марта, в 11 час. 43 мин. По данным сейсмологов, очаг залегал на глубине 5 км.
Энергетический класс землетрясения составил 10,1. Эпицентр расположен на территории Китая.