Землетрясение произошло в 343 км от Алматы

Происшествия
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Фото с сайта xoxi.ru
Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в 343 км на юго-востоке от Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на данные Государственного учреждения "Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция Комитета науки Министерства науки и образования Республики Казахстан" (ГУ "СОМЭ КН МОН РК").

Толчки были зафиксированы сегодня, 10 марта, в 11 час. 43 мин. По данным сейсмологов, очаг залегал на глубине 5 км.

Энергетический класс землетрясения составил 10,1. Эпицентр расположен на территории Китая.

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