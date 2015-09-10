Землетрясение произошло в 890 км от Алматы

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Фото с сайта 3vx.ru
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в 890 км на юго-западе от Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на данные Государственного учреждения "Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция Комитета науки Министерства науки и образования Республики Казахстан" (ГУ "СОМЭ КН МОН РК").

Толчки были зафиксированы сегодня, 10 сентября, в 03 час. 03 мин. По данным сейсмологов, очаг залегал на глубине 90 км.

Энергетический класс землетрясения составил 12,3. Эпицентр расположен на территории Афганистана.

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