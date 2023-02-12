Землетрясение произошло в Казахстане

Эпицентр расположен в 303 км на восток от Алматы.

Фото: meteovesti.ru

Сеть сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК сегодня, в 08:10, зарегистрировала землетрясение в Казахстане, передает Кazpravda.kz.

Согласно данным СОМЭ, эпицентр землетрясения расположен в 303 км на восток от г. Алматы на территории Казахстана.

Энергетический класс землетрясения 8.4. Магнитуда MPV 3.8. Координаты эпицентра 43.35° с.ш. 80.65° в.д. Глубина 15 км. Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) нет.

Отметим, что сегодня, в 4:21, землетрясение зафиксировали в Кыргызстане.

Эпицентр был расположен в 169 км на юг от Алматы на территории Кыргызстана.