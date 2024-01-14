Землетрясение в 3 балла произошло в области Жетысу

Сетью сейсмических станций в 22:08 зарегистрировано землетрясение.

«Эпицентр землетрясения расположен в 230 километрах на северо-восток от Алматы на территории области Жетысу, в горной местности в 20 километрах от города Текели. Энергетический класс землетрясения 9.7. Магнитуда MPV 4.6. Глубина 15 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): город Текели 3 балла», - сообщили в пресс-службе ДЧС региона.