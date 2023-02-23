В Алматы и Шымкенте ощутили толчки от землетрясения в Таджикистане

Землетрясение было зарегистрировано в 06:37 по алматинскому времени.

Фото: Kazpravda.kz

Жители Алматы и Шымкента ощутили землетрясение, эпицентр которого находился в Таджикистане, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТОО "Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция" АО "Национальный центр сейсмологических наблюдений и исследований".

"Сетью сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК сегодня, 23 февраля, в 06:37 по алматинскому времени зарегистрировано землетрясение. Эпицентр расположен в 696 км на юго-западе от Алматы на территории Таджикистана", – говорится в сообщении.

Отмечается, что энергетический класс землетрясения 16.0, магнитуда MPV 7.0. Координаты эпицентра - 37.52° с.ш. 73.48° в.д. Глубина 20 км.

"Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): Алматы, Шымкент 2-3 балла", – дополнили в ТОО "СОМЭ".



