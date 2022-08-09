Землетрясение зафиксировано в Алматинской области

Землетрясение зафиксировано на территории Жамбылского района Алматинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента по чрезвычайным ситуациям области.

Сетью сейсмических станций Сейсмологической опытно-методической экспедиции Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана 9 августа 2022 года в 21:36 часов алматинского времени зарегистрировано землетрясение.

Эпицентр землетрясения расположен в 174 км на северо-запад от города Алматы на территории Жамбылского района Алматинской области.

Энергетический класс землетрясения – 10.3.

Магнитуда MPV 4.4.

Координаты эпицентра: 44.07° с.ш. 75.12° в.д.

Глубина – 20 км

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет

По получении информации Департамент по ЧС Алматинской области оповестил местные исполнительные органы, Департамент полиции, Казселезащиту, прокуратуру и другие организации. Уточняется обстановка на вверенных территориях, сообщений о разрушениях и жертвах не поступало.

Спасатели напоминают о порядке действий при землетрясении:

- покиньте здание (в вашем распоряжении 15-20 секунд);

- если вы на верхних этажах, встаньте в проеме входной двери или займите место в углу капитальных стен, прижав к себе детей;

- ни в коем случае не стойте у окон и не прыгайте с балконов;

- отойдите подальше от зданий, строений, столбов и заборов;

- не входите в дома: толчки могут повторится;

- не пользуйтесь лифтами;

- не зажигайте спички, свечи;

- не прикасайтесь к проводам;

- окажите первую помощь пострадавшим.