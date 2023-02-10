Землетрясения в Турции: 124 казахстанца вывезены из пострадавших регионов

Официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров рассказал, сколько казахстанцев вывезли из зоны бедствия в Турции, сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

Фото: пресс-служба МИД РК

«Поступают звонкие и обращения к нашим дипломатам в Турции. Они за эти дни определили местонахождение более чем 150 соотечественников и помогли установить связь с их родственниками в Казахстане», – проинформировал Айбек Смадияров на брифинге в МИД РК.

Для помощи находящимся в Турции казахстанцам дипломаты выехали в наиболее пострадавшие провинции – Газиантеп, Антакья и Кахраманмараш.

«Многим соотечественникам понадобилась помощь с перемещением в безопасное место. Они были обеспечены транспортом, питанием и проживанием. Некоторые граждане Казахстана изъявили желания вернуться на родину, но у многих из них были утеряны документы в связи с разрушением их жилищ. Консулы на местах оформляли им необходимые документы. За последние 4 дня из провинции Газиантеп, Мерсин, Кахарманмараш, Адана и Конья были вывезены 124 гражданина Казахстана, из них 58 были доставлены традиционными рейсами», – резюмировал спикер.

Напомним, 2 мощных землетрясения (магнитудами 7,7 и 7,6) с эпицентром в юго-восточной турецкой провинции Кахраманмараш привели 6 февраля к масштабным разрушениям в 10 провинциях Турции.

Землетрясения в Турции были зафиксированы и в последующие дни.

Ранее сообщалось о пропаже во время землетрясений в Турции четырех граждан Казахстана: троих – в провинции Хатай и молодой девушки.

9 февраля в Хатае из-под завалов обрушившегося дома было извлечено тело казахстанца Адиля Кадырбекова.

Позже, ночью 10 февраля, здесь же нашли тело еще одного погибшего казахстанца Мирболата Курмашева.

Казахстанку Сабину Мамадьярову спасателям в Хатае удалось вытащить живой из-под завалов 8 февраля.

Ведутся поиски пропавшей в городе Кахарманмараше казахстанки.

Между тем, по информации турецких властей, в стране могут находиться около 75 тысяч казахстанцев.