Землетрясения в Турции: число погибших превысило 14 тысяч

В Турции всех лишившихся домов в результате землетрясений планируют в течение года обеспечить новым жильем. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в четверг в беседе с журналистами по прибытии в провинцию Газиантеп, передает Kazpravda.kz со ссылкой на агентство «Анадолу» .

Фото: aa.com.tr

После сегодняшнего голосования в Парламенте Турции решение о режиме чрезвычайного положения (ЧП) в 10 провинциях зоны бедствия официально вступит в силу.

По словам Эрдогана, режим ЧП наделит государство полномочиями по борьбе с попытками искажения реалий зоны землетрясений, а также иными преступными действиями, в том числе попытками необоснованного завышения цен.

Президент Турции подчеркнул, что с момента землетрясения государство задействовало все ресурсы для устранения последствий масштабного бедствия.

«Правительство направило усилия на строительство модульных городков. Часть конструкций доставят из-за рубежа. Все они будут распределены по 10 провинциям зоны бедствия», – отметил политик.

Эрдоган сообщил, что власти нацелены на обеспечение в течение года новым жильем всех граждан, лишившихся домов в зоне бедствия. Планируется построить 2-3-4-этажные дома.

Он обнародовал также последние данные по числу погибших в зоне бедствия: «Число жертв землетрясения с эпицентром в провинции Кахраманмараш достигло 14 014 человек, получили ранения 63 794 жителя Турции».

Напомним, 2 мощных землетрясения (магнитудами 7,7 и 7,6) с эпицентром в юго-восточной турецкой провинции Кахраманмараш привели 6 февраля к масштабным разрушениям в 10 провинциях Турции.

Землетрясения в Турции были зафиксированы и в последующие дни.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

В соответствии с поручением главы государства Казахстан выделил 1 млн долларов в качестве гуманитарной помощи Турецкой Республике.

7 февраля Казахстан направил своих спасателей в Турцию для помощи в ликвидации последствий землетрясений.

8 февраля сюда отправился второй эшелон казахстанских спасателей. Общее количество казахстанских спасателей, задействованных в Турции, составляет 100 человек.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия.