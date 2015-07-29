Земли родной достойный сын Свежий выпуск 754 Моисей ГОЛЬДБЕРГ

Его судьбой и главным жизненным вектором стало хлебное поле. Темиржан Коспанович счастлив оттого, что и его труд есть в благоденствии и процветании страны.

– В наших неоглядных степях и песни такие же раздольные, широкие, – с улыбкой признается он. – Поют их степняки, славя бескрайние дали, небо над головой, как крышу огромной юрты, и солнце, питающее каждую травинку и цветок живительной энергией. Прислушаешься и услышишь в звуках домбры и кобыза – раскаты грома и порывы ветра, шелест ковыля, полет орла и песню жаворонка.

Сколько легенд сложено о казахских батырах, их героических доблестях. Задумаешься об этом и понимаешь: «Как же не быть этой удали, если сама степь взывала к защите?». И шли бесконечные караваны кочевников, перегоняя скот, преодолевая пыльные дороги, терпя жару и жажду. Трудными были эти перегоны, но сколько радости было потом, когда скотоводы находили цветущие джайлау со щедрым разноцветьем и живительными родниками. Как же было приятно насладиться прохладной водой и пенистым кумысом.

Выращивать скот и заботиться о нем – дело хорошее, но со временем Болсамбековы посвятили себя земледелию. Отец Темиржана – Коспан – распахивал ковыльную твердь в урочище Коянды. В 1943 году его, вернувшегося с фронта, за добросовестность и исключительное трудолюбие назначили руководителем участка по заготовке сельскохозяйственной продукции. Думается, что ушедшие на войну кояндинцы поднимались смело в атаку, не боясь пуль и разрывов снарядов. На полях сражений они воевали так, что предки могли бы ими гордиться. Ведь не зря же в названии улиц в Кояндах есть имена и родственников Темиржана.

Единицей измерения благополучия в семье Болсамбековых всегда был хлеб. Отец часто говорил, что нет плохой земли: «У хорошего пахаря всегда вырастает щедрый урожай. Надо только вставать на росистой заре, почаще кланяться земле – пашенке, радоваться тяжелеющему золотому колосу».

Темиржан на всю жизнь запомнил слова отца: «Выбирай любую профессию, рабочего или бухгалтера, но в начале как потомственный пахарь проложи свою борозду в Кояндах. Засей ее хоть пшеницей, хоть льном. И тогда, сынок, ты почувствуешь святость и доброту земли». Родительское благословение стало для Темиржана Коспановича надежным жизненным ориентиром. Он и теперь вспоминает, как еще мальчишкой начал работать, домой возвращался чумазым, наглотавшимся пыли, но счастливым. Окончив учебу в сельхозинституте, он получил диплом агронома и направился в одну из бригад совхоза «Софиевский». Его первым наставником стал главный агроном, прибывший по путевке на целину из Украины, – Савелий Семенович Кавун.

Темиржан те дни вспоминает с особым волнением:

– Приедет Кавун, бывало, в нашу бригаду, осмотрит выполненную работу, подскажет, где углублять на сантиметр-другой семена в почву: «Не гонитесь за гектарами. Главное – качество. На соседнем поле, видите, разрослись сорняки, оставим его под пары».

– Так сверху жмут. Требуют увеличивать посевы, – шумят трактористы.

– Вижу вам заработки покоя не дают. Не беспокойтесь. Придумаем, как платить вам по полной.

По-отцовски обнимет меня: «Ну что, сынок, солнце печет?»

– Изнываем все от жары.

– А ты попей холодной водицы из моей фляги, набрал в роднике, она вмиг усталость снимет.

Савелий Семенович научил своих подопечных любить все культуры: и хрущевскую кукурузу, и подсолнечник. Его стараниями в селе работала маслобойка. Кавун выращивал арбузы, дыни. Вскоре появилась и большая плантация цыбули. А кормовых однолеток насеял столько, что за сеном в Софиевку приезжали из других хозяйств не только Целиноградского, но и соседних районов. Любимый девиз у него был такой: «Работаем, братцы, на себя. Сорняки бывают полевые и житейские». Работа с ним стала для Темиржана нравственным уроком любви к хлеборобскому делу.

И эти уроки не прошли даром. Недавно земледельцы Целиноградского района отметили 60-летие своего главного земельного управленца – Темиржана Коспановича Болсамбекова, по-теперешнему менеджера и руководителя районного агроотдела.

Штат отдела малюсенький и, честно говоря, специалистам-земельщикам приходится разрываться между выездами в поле и валом бюрократической писанины.

С детских лет Темиржан пахал, сеял, убирал, стойко превозмогал всю тяжесть мужской крестьянской работы. Теперь Темиржан Коспанович – настоящий профессионал, закаленный засухами, степными бурями, ранними осенними ненастьями, капризами техники, утопающей в грязи, и другими невзгодами. Масштаб работ определяет и масштаб мышления Болсамбекова. На 60-летие ему преподнесли в подарок телевизор с большим экраном. Но будь моя воля, я бы подарил Коспановичу как настоящему пахарю золотой плуг.

– Годы целины воспринимаю как годы великого братства, прорыва к научным технологиям земледелия, – говорит Болсамбеков. – Земля – это жизнь, и относиться к ней надо бережно, как к святыне. Академик Бараев часто повторял: «Помните, что на земле растет не только пшеница, но и чертополох, и полынь. Разводить сорняки – преступно, они истощают плодородие поля». Раньше, зная эту истину, агрономы старались держать пашню в идеальном состоянии. Нынче немало земли оказалось в руках различных пройдох, случайных людей, торгующих ею оптом и в розницу. Это великая беда. В районе не хватает агрономов, на них «инвесторы» экономят.

Даже при самой новейшей технике можно посеять так, что и всходов не получишь. Землю свою нужно знать, как молитву «Отче наш». Иначе говоря, чувствовать живое дыхание полей и лугов. В нынешнем году я уже буду участвовать в 30-й жатве. Очень жаль, что из многих сел улетучился крестьянский дух. Может это оттого, что столица близко, а, может, оттого, что потускнела хлеборобская романтика. Многие молодые люди побросали поля своих дедов и отцов. Угасло полеводство в бывшем прославленном совхозе «Красноярский», в Максимовке, Антоновке. Это не может не вызывать беспокойства. Нужны государственные программы по укреплению кадрового состава сельхозников. Пора вернуться к тому хорошему, что у нас было – к ежегодным слетам полеводов, на которых агрономы и бригадиры раскрывали свое умение, натренированный острый глазомер и высокую профессиональную интуицию. Нам всем необходимо пробуждать обостренный интерес к хлебопашеству.

Вот она святая, ровная, как луч солнца, хлебная и жизненная борозда Темиржана Болсамбекова, биография которого озарена золотом колосьев.



