Земля должна работать

Экономика
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Проверка применения земельного законодательства в регионе состоялась еще в начале прошлого года. Ее итоги рассматривались затем на расширенном заседании коллегии областной прокуратуры. И именно тогда были озвучены факты, свидетельствующие о серьезных нарушениях в данной сфере. Площадь неиспользуемых и бесхозных земель сельскохозяйственного назначения, как выявил надзорный орган, превысила 200 тыс. гектаров, при этом их кадастровая стоимость составила 2,9 млрд. тенге. 

В принципе инвентаризация земель проводилась и ранее, но к ее организации подрядчик – ТОО «Батыс Жер LTD» – подошел, мягко говоря, формально, выделенные государством на эти цели 15,4 млн. тенге были использованы неэффективно. 

Материалы по данному факту были переданы в областной департамент по борьбе с экономической и коррупционной преступностью. В отношении директора ТОО Ерлана Умарова и руководителя областного управления земельных отношений Габита Жангалиева возбудили уголовные дела. Уральским городским судом они признаны виновными в совершении должностного преступления и приговорены к трем годам лишения свободы условно. 

По результатам проверки на имя акимов и руководителей других государственных органов было внесено 30 представлений и 28 протестов. 143 незаконных акта либо отменены, либо в них внесены изменения. К дисциплинарной ответственнос­ти привлечено более 20 должностных лиц. 

В апреле минувшего года состоялось областное совещание с участием всех акимов районов, на котором было поручено исправить ситуацию. Работа эта выполнена оперативно – возвращенные государству земли переданы добросовестным арендаторам. Обо всем этом членам общест­венного совета при прокуратуре области доложил начальник управления по надзору за законностью в социально-экономической сфере Саят Абдильманов. 

Он привел убедительные факты, свидетельствующие о том, что «работа над ошибками» положительным образом сказалась на состоянии дел в сельскохозяйственной сфере. Увеличились площади земель сельхозназначения и, соответственно, объем произведенной продукции. Если сумма выданных АО «КазАгроФинанс» средств на развитие агропромышленного сектора области в 2011 году составляла 397 млн. тенге, то в 2013-м – порядка 3 млрд. В рамках программы «Агробизнес-2020» в минувшем году освоено 3,7 млрд. тенге, в нынешнем намечено выделить 3,9 млрд. Все это свидетельствует о росте доверия сельчан государственным структурам.

Проверка применения земельного законодательства касалась не только сельскохозяйственных угодий. Было также установлено, что в ряде населенных пунктов не утверждены генеральные планы застройки. Практически бездействовал архитектурно-градостроительный совет. И этот недостаток исправлен. 

Обновлены генеральные планы девяти райцентров. В областное управление архитектуры и градостроительства направлены заявки о выделении средств на разработку планов развития пригородной зоны Уральска, которая раздвигает свои границы. Это объективная необходимость – процесс урбанизации набирает темпы, население областного центра растет. 

Для переселенцев из сельской местности самый надежный способ обзавестись собственным жильем – построить дом. К тому же все большее число горожан могут себе поз­волить переехать из квартир в просторные и благоустроенные коттеджи. С 2010 года очередь на получение участков в Уральске выросла более чем на 20 тыс. человек и сейчас превышает 65 тыс. 

Но, к сожалению, были зафиксированы и факты незаконного предоставления земельных участков под индивидуальное строительство. Сейчас и в этой работе наведен порядок: составлен и направлен в Комитет по управлению земельными ресурсами Министерства регионального развития РК проект, предусматривающий дальнейшее увеличение территории города.

И на коллегии, и на заседании общественного совета говорилось о том, что земля должна «работать». Соблюдение законодательства в этой важной сфере продолжает оставаться в зоне особого внимания областной прокуратуры и местных властей.

Людмила КОРИНА, Западно-Казахстанская область

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