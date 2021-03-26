​Земля – главное богатство

ХОЗЯЙСТВОВАТЬ БЕРЕЖНО
Комиссия по земельной реформе создана по поручению Главы государства. Ключевые направления работы нового консультативно-совещательного органа – обсуждение ситуации с землепользованием в стране, рассмотрение норм проекта Земельного кодекса РК и выработка предложений.
Председателем Комиссии по земельной реформе стал заместитель Премьер-министра Ералы Тугжанов, заместителем – министр сельского хозяйства Сапархан Омаров, секретарем – председатель Комитета по управлению земельными ресурсами МСХ Мурат Темиржанов. В состав вошли парламентарии, заместители акимов областей, курирующие аграрные вопросы, представители отраслевых объединений, руководители крупных крестьянских хозяйств, видные общественные деятели и эксперты.
Как отметил, выступая с докладом, министр сельского хозяйства Сапархан Омаров, в вопросах эффективного использования сельхозугодий уже проделана большая работа. Установлен запрет на предоставление земель сельхозназначения в приграничной зоне иностранцам и гражданам, состоящим в браке с иностранцами или лицами без гражданства. Для усиления госконтроля за рациональным использованием сельхозземель внесены изменения в Земельный кодекс, позволяющие широко применять данные космического мониторинга. Также внесены изменения в Налоговый кодекс – увеличена в 20 раз ставка налога за неиспользуемые сельскохозяйственные угодья. Эта норма создает условия для добровольного отказа арендаторов от неиспользуемых участков. Принимаются меры по дальнейшей цифровизации госуслуг в рамках единого государственного кадастра недвижимости.
Помимо этого, как уточнил министр, принят Закон «О пастбищах».
– Для обеспечения гласности принятия решений о предоставлении пастбищ законодательно предусмотрено участие органов местного самоуправления в разработке Плана по управлению пастбищами и их использованию, – уточнил Сапархан Омаров. – Органы местного самоуправления заслушивают и обсуждают ежегодные отчеты местных исполнительных органов по использованию пастбищных угодий, участвуют при рассмотрении вопроса о перераспределении пастбищ, реализации Плана по управлению пастбищами, взаимодействуют с пользователями сельхозугодий и отраслевыми объединениями по вопросам управления и использования земель.