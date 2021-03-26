​Земля – главное богатство

ХОЗЯЙСТВОВАТЬ БЕРЕЖНО

Комиссия по земельной реформе создана по поручению Главы государства. Ключевые направления работы нового консультативно-совещательного органа – обсуждение ситуации с землепользованием в стране, рассмотрение норм проекта Земельного кодекса РК и выработка предложений.

Председателем Комиссии по земельной реформе стал замес­титель Премьер-министра Ералы Тугжанов, заместителем – министр сельского хозяйства Сапархан Омаров, секретарем – председатель Комитета по управлению земельными ресурсами МСХ Мурат Темиржанов. В состав вошли парламентарии, заместители акимов областей, курирующие аграрные вопросы, представители отраслевых объединений, руководители крупных крестьянских хозяйств, видные общественные деятели и эксперты.

Как отметил, выступая с докладом, министр сельского хозяйства Сапархан Омаров, в вопросах эффективного использования сельхозугодий уже проделана большая работа. Установлен запрет на предоставление земель сельхозназначения в приграничной зоне иностранцам и гражданам, состоящим в браке с иностранцами или лицами без гражданства. Для усиления госконтроля за рациональным использованием сельхозземель внесены изменения в Земельный кодекс, позволяющие широко применять данные космического мониторинга. Также внесены изменения в Налоговый кодекс – увеличена в 20 раз ставка налога за неиспользуемые сельскохозяйственные угодья. Эта норма создает условия для добровольного отказа арендаторов от неиспользуемых участков. Принимаются меры по дальнейшей цифровизации госуслуг в рамках единого государственного кадаст­ра недвижимости.

Помимо этого, как уточнил министр, принят Закон «О пастбищах».

– Для обеспечения гласности принятия решений о предоставлении пастбищ законодательно предусмотрено участие органов местного самоуправления в разработке Плана по управлению пастбищами и их использованию, – уточнил Сапархан Омаров. – Органы местного самоуправления заслушивают и обсуждают ежегодные отчеты местных исполнительных органов по использованию пастбищных угодий, участвуют при рассмотрении вопроса о перераспределении пастбищ, реализации Плана по управлению пастбищами, взаимодействуют с пользователями сельхозугодий и отраслевыми объединениями по вопросам управления и использования земель.

Говоря о бережном, хозяйском отношении к земельным ресурсам, глава МСХ сообщил, что с 2016 по 2020 год выявлено 15,4 млн га неиспользуемых сельхозземель. Из них 5,4 млн га заново вовлечено в сельхозоборот, 5,6 млн га – возвращены в госсобственность, еще по 4,4 млн га проводится работа по их изъятию через судебные органы.

Более подробно министр остановился на вопросах мониторинга сельхозугодий из космоса. Такой пилотный проект запущен с января в 4 областях – Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Костанайской и Мангистауской.

– В декабре 2020 года пилотный проект по космическому мониторингу завершен. По его результатам в указанных регионах выявлено 8,3 миллиона гектаров неиспользуемых сельхозугодий, из них пастбища – 7,6 миллиона гектаров, пашня – 0,7 миллиона гектаров. Заново вовлечено в сельхозоборот – 2,2 миллиона гектаров, возвращено в государственную собственность – 2,6 миллиона гектаров, находится в работе у местных исполнительных органов – 3,5 миллиона гектаров. С 1 января 2021 года космомониторинг применяется на всей территории республики, – сообщил Сапархан Омаров.

Кроме того, министр напомнил, что в декабре 2021 года истекает мораторий, введенный Указом Главы государства в 2016 году на действие ряда статей Земельного кодекса. В частности, были введены запрет на предоставление права аренды сельхозземель иностранцами, лицами без гражданства, иностранными юрлицами, запрет на продажу в частную собственность и предоставление в аренду сельхозземель совместным предприятиям, имеющим долю иностранного участия в уставном капитале, запрет на предоставление права частной собственности казахстанцам на сельхозземли, запрет на отчуждение права аренды земель сельхозназначения без выкупа у государства.

– Что касается норм, затраги­вающих иностранцев, то Президентом Касым-Жомартом Токаевым 25 февраля 2021 года на заседании Национального совета общественного доверия было принято окончательное политическое решение: земли сельскохозяйственного назначения не будут продаваться в частную собственность и не будут предоставляться в аренду иностранцам, лицам без гражданства, иностранным юридическим лицам, юрлицам Республики Казахстан с иностранным участием, международным организациям, научным центрам с международным участием, а также кандасам, – напомнил глава МСХ. – Соответствующий законопроект разработан, внесен в Мажилис Парламента и уже рассматривается на рабочих группах. Нерешенными остались лишь некоторые вопросы – предос­тавление сельхозземель в частную собственность казахстанцам с отменой права аренды, а также вопрос долго­срочной аренды сельхозземель без выкупа у государства. Предлагаю в рамках Комиссии по земельной реформе разработать решения по указанным вопросам.

СОХРАНИТЬ И ЗАЩИТИТЬ

Свою точку зрения и предложения на заседании представили руководители отраслевых объединений, парламентарии и эксперты.

Глава Союза фермеров Казахстана Жигули Дайрабаев внес предложение предоставлять сельхозземли гражданам Казахстана в аренду на 49 лет, а также рассмотреть вопрос передачи арендованного участка в наследство детям. А пос­ле истечения 49 лет рассмотреть возможность продления срока аренды либо самим арендатором, либо его наследниками.

Еще одно предложение касалось защиты сельхозугодий от использования мошенниками.

– Сегодня среди тех, кто использует сельхозземли, есть те, кто выходит из гражданства РК, мы можем соответствующие данные предоставить комиссии, – сказал Жигули Дайрабаев. – Кто может гарантировать, что те, кто сегодня принимает иностранное гражданство, завтра не поставят земли под залог в банках и, получив деньги, не сбегут за рубеж? Нужно предусмотреть необходимые механизмы защиты.

Помимо этого, глава Союза фермеров предложил направлять деньги с налогов на землепользование в бюджет сельских населенных пунктов, а чтобы избежать коррупциогенных моментов – расформировать земельные комиссии при сельских акиматах и сделать процедуры предоставления земли в аренду максимально простыми и прозрачными.

Ряда актуальных проблем кос­нулся в своем выступлении сенатор Ахылбек Куришбаев.

– По размерам сельскохозяйственных земель Казахстан занимает шестое место в мире, а по площади пашни на душу населения – второе место после Австралии, на одного человека у нас приходится примерно 1,3 гектара пашни, – сказал депутат. – Иначе говоря, мы, страна с очень малой плотностью населения, обладаем обширными земельными угодьями. Поэтому для обеспечения национальной безопаснос­ти государства целесоо­бразно, чтобы наши земельные ресурсы находились не в частной, а исключительно в государственной собственности. В мировой практике подобные примеры уже есть. Так, в Израиле, одной из мировых держав с развитой рыночной экономикой, все земли сельхозназначения принадлежат государству и могут быть предос­тавлены фермерам только на условиях аренды.

Он также обратил внимание на то, что будущее Казахстана связано с развитием сельского хозяйства и выведением больших объемов и широкого ассортимента сельхозпродукции на экспорт. Поэтому также важно, чтобы будущее поколение казахстанцев имело возможность напрямую арендовать земли у государства без необходимости выкупать участки у крупных владельцев.

Кроме того, Ахылбек Куришбаев оспорил мнение о том, что отсутствие частной собственности на земли сельхозназначения является главным тормозом притока инвестиций в сельское хозяйство.

– Действительно, по привлечению инвестиций в АПК мы очень сильно отстаем от ведущих аграрных стран мира. В частности, объем иностранных инвестиций в сельское хозяйство в расчете на гектар пашни в Австралии составляет 422 доллара США, в Канаде – 80 долларов, а в Казахстане не достигает и одного доллара. Но главным условием привлечения инвестиций является стабильность и высокая рентабельность сельскохозяйственного производства, что прежде всего создается за счет эффективной аграрной политики государства. Иначе говоря, если бы наши фермеры так же, как и за рубежом, были обеспечены длинными дешевыми кредитами, эффективными мерами господдержки и гарантированной системой страхования, имели бы такое же научное и технологическое обеспечение, наш АПК был бы инвестиционно привлекательным.

Свою точку зрения по вопросам эффективного землепользования на заседании также представили общественный деятель Мухтар Тайжан, юрист Бакытжан Базарбек, глава Национальной ассоциации овцеводов Казахстана Алмазбек Садырбаев, мажилисмен Айдос Сарым и другие участники заседания.

Председатель – вице-премьер Ералы Тугжанов подчеркнул актуальность обсуждаемых вопросов и предложил проводить заседания Комиссии по земельным реформам еженедельно.