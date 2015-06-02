Земля-кормилица

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Асылбек САРСИКЕЕВ, руководитель управления земельных отношений и инспекции Павлодарской области
В стратегической программе «100 шагов» Президент РК не обошел вниманием вопрос земельных отношений в Казахстане. Этому посвящены два конкретных шага, в которых обозначены задачи: «Введение в рыночный оборот земель сельхозназначения с целью их эффективного использования. Внесение изменений в Земельный кодекс и другие законодательные акты», а также «Упрощение процедуры смены целевого назначения земельного участка. Регулярный мониторинг использования сельхозземель. Передача всех неиспользованных угодий в государственный фонд для дальнейшей приватизации».
Ранее, выступая 4 мая на расширенном заседании Правительства РК, Глава государства подчеркнул, что каждый метр земли должен использоваться рационально, и государство должно наладить за этим постоянный мониторинг. Президент напомнил, что устаревшее неэффективное регулирование земельных отношений ограничивает потенциал земли как фактора производства, и что земля является одним из основных богатств Казах­стана, главным источником благосостояния народа.
Согласно земельному балансу площадь земель Павлодарской области составляет 12 470, 5 тыс. га, в том числе сельскохозяйственного назначения – 4 273,7 тыс. га, водного и лесного фонда – 206,4 тыс. га, населенных пунктов – 1 788,5 тыс. га, промышленности, транспорта и связи – 1 20,8 тыс. га, особо охраняемых природных территорий – 346,4 тыс. га, земель запаса – 5 734,7 тыс. га.
За хозяйствующими субъектами всех форм собственности закреплено 1 387,4 тыс. га пашни, 123,4 тыс. га сенокосов и 2 214,1 тыс. га пастбищ.
Особую озабоченность вызывает проблема снижения почвенного плодородия из-за нерационального использования земель. Имеет место упрощение технологий возделывания культур, ослаб­лен контроль мероприятий по борьбе с сорной растительностью, внесению удобрений, внедрению и освоению севооборотов, сортообновлению и качеству семян.
Эффективное использование земли невозможно без рациональной организации территории сельскохозяйственного предприятия, одним из путей которой является наличие проекта внутрихозяйственного землеустройства.
В области в этом направлении проводится определенная работа с субъектами права землепользования. Руководителями землеустроительных служб и учеными проведены встречи с сельхозтоваропроизводителями, на которых были разъяснены эффективные методы работы с земельными угодьями.
Результаты не заставили себя ждать. Если в 2012 году насчитывалось 4 крупных хозяйствующих субъекта, имею-щих планы рационального использования земли и проекты внутрихозяйственного устройства, то по состоянию на 1 мая текущего года уже в 104 хозяйствах имеются современные проекты устройства арендованных у государства земель.
Крестьяне и другие сельхозформирования убедились, что без научного подхода и бережного отношения к земле не получить от нее желаемого результата.
Примером эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения в области является ТОО «Победа». Это товарищество независимо от погодных условий (сухостепная зона), используя высокотехнологичную систему полеводства на площади 43 тыс. га сельскохозяйственных угодий, имея бонитет почвы 16–18 баллов, добивается в среднем урожайности зерновых 12 ц/;га, заготавливает ежегодно двухгодичный запас грубых и сочных кормов для 3,5 тыс. условных голов скота.
Предприятие в прошлом году добилось производства валовой продукции в суммарном выражении на 1 млрд 155 млн тенге, или по 3,7 млн тенге на одного работника, и содержит на балансе десятки социальных объектов, обеспечивающих условия для высокопроизводительного труда и отдыха своих работников.
Соответствующая работа поставлена также в ТОО «Абай» Щербактинского райо­на, «Галицкое» Успенского района, им. Абая Иртышского района, «МТС «Жайма» Баянаульского района, которые из года в год добиваются высоких урожаев за счет системного и высокотехнологичного использования земельных ресурсов.
Внедренные проекты внут­рихозяйственного землеустройства в этих сельхозформированиях полностью решают задачи эффективной организации земельных угодий, разработки мер по их противоэрозионной защите, внедрения интенсивных севооборотов на пашне, использования пастбищ, сенокосов и залежей, рационального размещения элементов производственной инфраструктуры (бригадных станов, различных помещений, тарных площадей, дорог и т. д.). Поэтому организация рационального использования земель и их охраны является важнейшим фактором не только роста экономики государства, но и улучшения условий жизни сельчан.
…По результатам инвентаризации земель сельскохозяйственного значения, проведенных в 2012–2014 годах, по нашей области обследовано 4 млн 283 тыс. га сельскохозяйственных угодий, выявлено 586,8 тыс. га неиспользуемых земель, из них возвращено в госсобственность 169,2 тыс. га. Данная работа продолжается.
Наличие районной схемы зонирования упорядочивает процесс перевода земель из одной категории в другую, улучшает государственный контроль над использованием и охраной земель. Однако не во всех городах и районах проводится такая работа. В ряде из них действующие схемы зонирования земель устарели и не отвечают существующим реалиям, что приводит к нерациональному и нецелевому использованию земельных участков.
Нарушения земельного законодательства не остаются вне поля зрения – в этом плане земельной инспекцией проведено 368 проверок, по результатам которых привлечены к ответственности 98 субъектов. В отношении нарушителей земельного законодательства возбуждено 25 дел об административных правонарушениях, наложены адмштрафы на сумму 1,4 млн тенге.
Мы убеждены, что решение этих и других проблем по земле в рамках программы «100 шагов» будет способствовать эффективному регулированию земельных отношений, на что акцентировал внимание Президент РК.

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