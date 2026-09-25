Земля, которая дарит урожай

Для Нуржана Кожахметова, владельца крестьянского хозяйства «ЖезАгро», земледелие стало делом жизни. Уже много лет он выращивает картофель, огурцы и помидоры, арбузы и дыни в таких условиях, когда каждый урожай требует не только труда, но и настоящего упорства. Но, несмот­ря на трудности, оставлять работу на земле он не собирается.

– Сначала сеешь, бережешь всходы, заботишься, а земля в итоге благодарит урожаем, – так объясняет свою привязанность к растениеводству фермер.

Нуржан Кожабаевич родился и вырос в этих местах, его можно назвать потомственным земледельцем.

– Отец в свое время занимался овощеводством, а в сложные 1990-е создал собственное крестьянское хозяйство, – рассказал он историю «ЖезАгро». – В 2007 году, когда папа заболел, я принял ферму. Также занимался животноводством, даже планировал организовать селективное овцеводческое хозяйство. Но каким бы ни было выгодным разведение овец, душа тянулась к растениеводству. Для фермера важно не просто заработать – дело должно приносить пользу. Именно поэтому, попробовав разные направления, вернулся к тому, что действительно люблю.

С 2012 года Нуржан Кожахметов начал заниматься картофелем, расширяя перечень культур. Сегодня в хозяйстве около 120 га близ села Талап Жезказганского административного округа.

Выращивать овощи здесь непросто: климат суровый, перепады дневных и ночных температур значительные, а воды порой не хватает. Но именно эти условия, считает фермер, во многом формируют особенности местного урожая. Взять, к примеру, картофель, который выращивают в районе Талапа. Местные жители давно оценили его вкус и рассыпчатую структуру. Опытные овощеводы связывают вкусовые качества местного картофеля в том числе с особенностями почвы – солончака, богатого минералами.

Сам земледелец делает ставку прежде всего на качество.

– Я не стремлюсь любой ценой получить максимальную урожайность и принципиально не использую химическую обработку и стимуляторы рос­та, – поясняет он свою позицию. – Для меня важнее сохранить здоровье почвы и получить продукт, который можно без опасений поставить на стол.

Часть полей засеяна седератами – это кормовые сорта трав, которые он выращивает, чтобы восстанавливать истощенную землю.

Но вырастить урожай – только половина дела, считает Нуржан Кожабаевич. Продать выращенное бывает не менее сложно, чем вырастить.

– Часть продукции забирают с полей и продают на рынках города, часть я поставляю в крупные магазины, – рассказал он. – Но это лишь малая доля выращенного, овощи и бахчевые – товар скоропортящийся, нужно успеть продать. Встать на рынке рядом с теми, кто утром купил у меня продукцию, и торговать по сниженным ценам – так не принято делать. А продажа по рыночным ценам обычно затягивается. Поэтому приходится порой искать покупателя, чтобы быстрее все реализовать. А когда же заниматься полем?

Не так давно Нуржан Кожахметов обращался в акимат за разрешением на установку нестационарной торговой точки, чтобы продавать овощи напрямую, с автомобиля. Но получил отказ: ему объяснили, что такая торговля не соответствует правилам.

– Мое мнение, возможность продавать напрямую могла бы помочь и фермеру, и покупателю, – отметил он. – Производитель торгует по своей цене, ниже рыночной, а потребитель покупает местную продукцию без лишней наценки.

Кстати, Нуржан Кожабаевич часто слышит жалобы от жезказганцев на высокую стоимость местной продукции. Ситуация парадоксальная: овощи, привезенные из других регионов за сотни километров, продаются дешевле местных. Сам фермер продает продукцию перекупщикам по цене привозных, но у продавцов есть своя наценка, бывает, добавляют еще, так как товар местный.

Почему так? Потому что растениеводство в регионе обходится дороже, пояснил фермер. В областях с более влажным климатом значительную часть затрат на полив удается избежать. Есть разница и в урожайности. В соседней Карагандинской области, например в Абайском районе, можно получить около 20 тонн картофеля с гектара. В хозяйстве Нуржана Кожахметова 12 тонн с гектара уже считается хорошим результатом. Отсюда и более высокая себестоимость.

Хозяйство находится ниже Кенгирского водохранилища, и фермер использует воду из двух источников. Когда один из них перестает работать, ее становится недостаточно для полива.

Частично проблему решает установленное им насосное оборудование. В планах еще один вариант – пробурить артезианские скважины. Чтобы привлечь бригаду, которая работает в Улытауском районе, Нуржан Кожахметов готов оплатить сразу пять колодцев. Меньший объем бригаде не выгоден.

Помогает и капельное орошение. Первые полгектара Нуржан Кожабаевич начал переводить на эту систему еще в 2022 году. За необходимыми трубами и комплектующими пришлось ехать в Южный Казахстан. Первые фильтры он выбрал неправильно: местная вода содержит много примесей, поэтому теперь он закупает более дорогие, песчаные. Затраты немалые, но фермер считает, что технология вполне окупается экономией труда.

В июле Нуржану Кожахметову приш­лось отказаться от двух гектаров бахчевого поля из-за нехватки воды, затраты на обработку и посадку пошли в убыток.

Годом ранее несколько гектаров пострадали от выросшей популяции местного кузнечика. Фермеры рассчитывали на обработку полей за счет бюджета, которую обещали в акимате. Но оказалось, что речь шла о землях, находящихся на балансе у акимата.

Поля пришлось засевать заново. Теперь он не ждет помощи и заранее защищает посевы своими силами.

– Но это не отменяет нормальной обратной связи между хозяйствами и государственными структурами, – говорит фермер. – Если из-за нехватки воды или других чрезвычайных обстоятельств мы теряем урожай, нужна возможность объективно оценить эти потери. Дело не в отсутствии госпрограмм поддерж­ки, а в сложности их практического применения. Например, в этом году планировал обновить технику. Документы были подготовлены, залог имелся, заявку подали в СПК «Ұлытау». Но из-за организационных задержек нужная техника у поставщика закончилась.

Фермер нашел другой вариант по той же цене. Однако покупку остановили из-за того, что в документах была указана техника другой марки и модификации. Пока разбирались с бумагами, подошел срок посевной.

Еще одна проблема – частое изменение правил, статей в законах. Нуржан Кожахметов предлагает создать постоянный канал связи между фермерами и профильными отделами акимата, например общий чат, где можно оперативно сообщать о нововведениях.

– Фермер большую часть дня проводит в поле, а правила и требования меняются быстрее, чем он успевает их отслеживать, – пояснил он. – Я учился самостоятельно, изучал опыт коллег из Кыргызстана и Узбекистана через социальные сети. Региональные сельхозпроизводители проходят примерно тот же путь: набивают собственные шишки, изучают чужой опыт, пробуют технологии на своих полях.

Для начинающих фермеров особенно важно обучение, уверен он. Одного желания заниматься землей недостаточно.

– Люди берут землю, думая, что, вложив миллионы, заработают на урожае. Знаю новичков, которые в итоге прогорели. В нашем деле важен опыт, саморазвитие или аграрное образование, – подчеркивает Нуржан Кожахметов.

При этом возможности для развития растениеводства в регионе есть, но эта работа требует терпения, знаний и готовности постоянно искать решения – от проблем с водой и техникой до новых способов сбыта.

– Конкуренция здесь ниже, чем на юге Казахстана, технологии стали доступнее, а сам климат, несмотря на суровость, не делает растениеводство невозможным, – отмечает он. – Я даже приглашал знакомых овощеводов из южных регионов попробовать работать здесь. У них есть опыт, полученный с детства, и привычка заниматься землей профессионально. Есть и программы переселения, предусматривающие финансовую поддержку, однако желающих пока найти не удалось.

Нуржан Кожахметов продолжает работать и искать новые методы. Для него земледелие давно стало не просто бизнесом. Это дело, которое он выбрал сам, и остается ему верен.