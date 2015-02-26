Земля обетованная

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Раушан ШУЛЕМБАЕВА
Фильм-память, фильм-благодарность, как называют «Жеруйык», вновь вышел в кинопрокат благодаря «Алматыкино» – коммунальному государственному учреждению городского управления культуры. Глубоко осознавая стратегическое значение кино, здесь серьезно подошли к празднованию памятных исторических дат, которыми отмечен нынешний 2015 год. Это 20-летие Конституции и Ассамблеи народа Казахстана, 550-летие Казахского ханства, 70-летие Великой Победы.
Старт юбилейным кинопоказам как раз дал «Жеруйык». Картина основана на реальных событиях первой половины ХХ века, отмеченной войной и насильственной депортацией. Старенький зал социального кинопоказа, рассчитанный лишь на 25 мест, не смог вместить всех желающих. Но никто не желал расходиться, и люди, стоя в коридоре, слушали слова великого Абая: «Люби, словно братьев, людей всех на свете», с которых начинается фильм «Жеруйык».
– Именно Казахстан стал второй родиной для сосланных сюда людей в годы репрессий. Не случайно в финале, словно от имени всех спецпереселенцев, звучит голос старика-корейца: «…мы благодарны казахскому народу, который, несмотря на собственные трудности, исполнил высочайшую миссию спасителя. И эта древняя казахская земля для нас, представителей 130 национальностей, стала поистине Жеруйык – Землей обетованной», – говорит директор «Алматыкино» Владимир Долгов.
Небольшой многонациональный коллектив коммунального учреждения под руководством В. Долгова прекрасно осознает историческую и патриотическую значимость кинолент, рассказывающих о недавней судьбе старшего поколения. Владимир Сергеевич уверен, что зрителю нужно постоянно показывать наше кино. «И пусть не говорят, что наши картины не имеют успеха у зрителей, это неправда! Многие просто не знают об отечественных лентах, потому что их не видели», – убежден он.
Кинематограф, несомненно, самая зрелищная и мощная по силе воздействия сфера культуры. Эти преимущества дают большие возможности для патриотического и духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. И государство, несомненно, должно иметь на кинорынке свою нишу, в том числе и для того, чтобы отечественные ленты не стали изгоями в собственной стране. Поэтому Владимир Сергеевич мечтает о муниципальном мультиплексе с 2 или 3 кинозалами. Они необходимы для школьников и молодежи, пожилых людей и инвалидов, чтобы люди могли одновременно смотреть разные фильмы.
Работник кинопроката с огромным стажем, он уверен, что таким образом государство сможет значительно расширить свои возможности в использовании кино для идеологического и патриотического воздействия. Ведь Голливуд пользуется этим уже сотни лет! К слову, социальное кино особенно необходимо сегодня, при «оккупации» продукцией американского масскульта. Неудивительно, что от родителей часто поступают жалобы на те картины, которые дети смотрят в частных кинотеатрах. Дети, действительно, самый уязвимый в плане идеологического воспитания контингент. Частные же кинотеатры заинтересованы лишь в коммерческом кино, а не в добрых и честных фильмах, рассказывающих об истории нашей страны.
Говоря о социальном кино, нельзя сказать, что город (где до сих пор нет ни одного социального кинотеатра) устранился от этой проблемы. Так, в новом микрорайоне «Алгабас-1» открылся киноконцертный зал «Алатау» с двумя кинозалами, который акимат планирует передать их учреждению. Остается искренне пожелать, чтобы ничто не помешало осуществлению этих добрых планов.

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