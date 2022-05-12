Свежий выпуск
Земля по правилам и без
Наталия Портнягина, Западно-Казахстанская область

Несмотря на, казалось бы, четко прописанную процедуру выделения земельных участков для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, жалоб на работу земельных комиссий не становится меньше.

С 2020 по 2021 год в регионе проведен 101 конкурс по предоставлению земель сельскохозяйственного назначения, принято 4 743 заявки. Выделено 1 197 земельных участков площадью 942 тыс. га.

По словам начальника областного управления земельных отношений Мурата Умралеева, за этот период в суды области поступило 28 заявлений от людей, не согласных с решениями земельных комиссий по итогам конкурсов в восьми районах. По 21% дел иски удовлетворены, по 4% – частично удовлетворены, еще 4% дел пока находятся на рассмотрении.

В ходе изучения удовлетворенных исков выявлен ряд нарушений при предоставлении земли. В том числе отсутствие открытого голосования при равных баллах, несоот­ветствие требованиям Земельного кодекса части документов, прием ­заявок с неполным пакетом документов, несоблюдение кворума земельной комиссии.

На совещании областной земельной комиссии предложено перевести проведение конкурсов в электронный формат с определением победителя при помощи заложенных в программу утверж­денных критериев без пресловутого «человеческого фактора». А начинающим хозяйствам предос­тавлять землю вне конкурса либо отдельным порядком.

Сформулированные предложения направлены в Министерство сельского хозяйства. Также рекомендовано взять под контроль формирование состава земельных комиссий, обратить внимание на обязательную фиксацию заседаний средствами аудио- и видеозаписи, ведение в режиме онлайн-трансляции заседаний земельных комиссий на сайтах уполномоченных гос­органов, как это и прописано в правилах.

Кроме того, обсуждено введение личной ответственнос­ти председателей комиссий, так как именно от них зависит соблюдение ее членами всех процедур.

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