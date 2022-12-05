Земля под контролем

Промежуточные итоги деятельности комиссии «Жер аманаты» и дальнейшие задачи обсудили на расширенном заседании в Астане.

В мероприятии приняли участие депутаты фракции партии «Amanat» в Мажилисе Парламен­та, руководство Генеральной прокуратуры, Министерства сельского хозяйства, общественные деятели, исполнительные секретари региональных филиалов партии.

Открывая заседание, председатель партии Ерлан Кошанов отметил, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев уделяет особое внимание вопросу нехватки пастбищ.

– Президент поручил Правительству и Генеральной прокуратуре вернуть государству неис­пользуемые земли. В этой работе активно участвует комиссия «Жер аманаты», созданная при партии «Amanat». На сегодня по стране в собственность государства возвращено 5 миллионов гектаров, из них более 3 миллионов – при содействии комиссии «Жер аманаты», – сказал Ерлан Кошанов.

Спикер подчеркнул, что на горячую линию комиссии за короткое время поступило более 2,5 тыс. обращений граждан, и все они были тщательно рассмотрены совместно с местными акиматами и профильным министерством.

Обозначил председатель партии и основные задачи для дальнейшей работы комиссии. В частности, региональным комиссиям необходимо обеспечить строгий контроль за справедливым распределением среди населения возвращенных сельскохозяйственных земель. Также следует принять меры по привлечению к ответственности должностных лиц, допустивших незаконную передачу участков, и недопущению подобных фактов в будущем.

Также, по информации пресс-службы партии, члены комиссии «Жер аманаты» предложили соз­дать интерактивную карту, отражающую дефицит пастбищных угодий для каждого сельского населенного пункта, и перечень уже возвращенных в госсобственность земельных участков.