Экономика Земля под строительство кафе в Астане ушла с молотка за 14 млн тенге

Власти Астаны продали право на аренду земельного участка за круглую сумму, передает Kazpravda.kz.



Заметим, что стартовая цена участка, расположенного по ул. Кажымукана, составляла 27 тыс. тенге. В ходе торгов она поднялась до 14 млн тенге, то есть в 518 раз (!).



Почти столько же (13,8 млн тенге) заплатил новый арендатор земли по ул. Ташенова, который также намерен построить кафе/ресторан. По данному участку торги начинались с 55 тыс. тенге.



Между тем за 14,2 млн тенге приобрели аналогичные права на землю (стартовая цена – 5 млн тенге) в районе пересечения улиц Е126 и Е127 ТОО "Абылай Курылыс" и ТОО "Астана Project-2014". Организации планируют возвести здесь многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом.



Самым дорогим лотом стал участок в районе пересечения шоссе Коргалжын и улицы с проектным наименованием Е376 – 39,5 млн тенге. Здесь будет возведен многоквартирный жилой дом.



В целом, от продажи 20 участков бюджет Астаны пополнился на 237 млн 449 тыс. тенге, учитывая, что общая сумма стартовых цен составляла 29 млн 12 тыс. тенге.

