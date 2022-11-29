Земля поэтов и героев труда

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Наталья Денисова

В ауле имени Турмагамбета Кармакшинского района Кызылординской области прошел праздник тружеников сельского хозяйства «Золотая осень-2022».

Организатором торжества выступило ТОО «Турмагамбет», в котором работают десятки жителей аула. В ходе мероприя­тия товарищество наградило тружеников, добившихся высоких показателей, солидными денежными премиями.

Ряд жителей аула Турмагамбета с учетом вклада земледельцев в социально-экономическое развитие района награжден также почетными грамотами районного акима и секретаря маслихата. Праздник украсили концерт сельских артистов и спортивные игры.

Аул имени Турмагамбета находится в 70 км южнее райцентра Жосалы и в 150 км от Кызылорды на берегу канала Курайлы. Здесь проживают около двух тысяч человек, есть средняя школа и школа акынов, детский сад, библиотека, музей, больница, Дом культуры, почта, полицейский участок.

Одна из достопримечательнос­тей населенного пункта – музей Турмагамбета Изтлеуова, располагающийся в местной средней школе № 29.

Вначале это был кабинет истории аула, созданный в 1975 году известным в Кызылординской области педагогом Каражаном Кожабаевым. Через два года появилась идея создать здесь музей Турмагамбета Изтлеуова – казахского акына и переводчика, родившегося и жившего в селе. Личные вещи поэта музею передал его сын Абдрауп.

Он скончался в 1996 году. Сейчас в ауле живут внуки и правнуки известного акына.

У аула интересная история. В 1928 году здесь в одно хозяйство объединили несколько близлежащих аграрных формирований: «Талап», «Алга», «Екпин», «Умтыл» и «Жулдыз». В 1930-м это объединение получило статус аула и имя В. Ленина. Чуть позже на его основе был создан совхоз «Ленинский».

В 1964 году от него отделился совхоз «Жанакалинский», в 1981-м – совхоз «Майлыозек».

В 1995 году совхозу «Ленинский» был возвращен статус аула. При этом населенному пункту присвоили имя Турмагамбета Изтлеуова.

На юге Казахстана его называют аулом акынов. Здесь, начиная с Ешнияз-сал, родились или жили более ста известных акынов-импровизаторов. Среди них Бухар-жырау, Кете Жусип, Омар Шораякулы, Запа Даулетбаев. Но не одним поэтическим и песенным творчеством славен населенный пункт.

Почет и уважение сельчан в свое время заслужили Герой Социалис­тического Труда рисовод Салима Жумабекова, кавалер орденов Трудового Красного Знамени и «Знак Почета» Байдан Турганов, ветеран Великой Отечественной войны Кылышбек Байжанов, ветеран труда Кулян Акпаева, а также люди труда Кундызай Далдабае­ва, Шалкар Серимбетов, Акпар кажы Минвар Алдашбаев, Дариха Амзебекова, Канша Збайраева.

В ТОО «Турмагамбет» в основном выращивают рис, но также возделывают и кормовые культуры. Это одно из самых крепких хозяйств Кызылординской облас­ти, которое дает людям работу и заботится о своих сотрудниках. Компания не только зарабатывает деньги – она постоянный спонсор всех мероприятий в ауле, помогает местной школе, детскому саду.

На деньги ТОО построена местная мечеть. Руководство товарищества думает о своих работниках: дрова на зиму выделяет бесплатно, дом захочешь строить – всегда поможет деньгами и стройматериалами.

Для тех, кто трудится в этом хозяйстве, но не имеет возможности самостоятельно построить дом, жилье просто покупают.

Каждый год после окончания аграрного сезона здесь отмечают праздник урожая. Так и нынче – собрался на торжество весь аул, в огромных казанах приготовили хозяйки угощенье, а самые лучшие механизаторы, тракторис­ты, поливальщики получили награды за свой труд.

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