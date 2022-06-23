Земля преткновения

Комиссией «Жер аманаты» при партии «AMANAT» за несколько месяцев возвращено в госсобственность 140 тыс. гектаров неиспользуемых пастбищных земель.

Результаты работы комиссии по земельным воп­росам «Жер аманаты» при партии «AMANAT» представили на пресс-конференции в Нур-Султане.

В ней приняли участие председатель комиссии, сек­ретарь партии «AMANAT» Даулет Карибек, депутаты Мажилиса Парламента Айдос Сарым и Артур Платонов, общест­венный деятель, президент Национальной палаты образования и инноваций «Серпін» Мурат Абенов, а также члены комиссии и представители государственных органов.

Как отметил Даулет Карибек, поручение вернуть в собственность государства неиспользуемые пастбища Президент Касым-Жомарт Токаев дал на расширенном заседании Правительства в январе прошлого года. Также он поручил обеспечить доступ сельским жителям к возвращенным в госсобственность землям.

– Задача комиссии «Жер аманаты» – помочь вернуть государству неиспользуемые пастбища, в том числе – незаконно перешедшие в частную собственность, и сделать их доступными для сельчан. Не секрет, что олигополии существуют не только на центральном уровне, но и в каждом районе, поэтому предстоит большая работа, – отметил секретарь партии.

Он сообщил, что за последние несколько месяцев усилиями комиcсии в государственную собственность было возвращено свыше 140 тыс. га пастбищных земель в Карагандинской, Жамбылской и Туркес­танской областях. На землях, которые приобретались как пастбищные угодья, велось незаконное строительство, либо участки были огорожены забором и никак не использовались.

Остроту земельного вопроса в Казах­стане подчеркнул на пресс-конференции депутат Мажилиса Айдос Сарым.

– Мы побывали на самых отдаленных фермах, зимовьях, пастбищах, и о земельном вопросе говорят везде, как говорится, и стар и млад, – сказал депутат. – Поэтому мы намерены решить этот вопрос как можно быстрее. В состав комиссии входят депутаты фракции в Мажилисе, общественные деятели, блогеры. На региональном уровне также важно привлечь к этой работе всех неравнодушных, активных граждан.

К более активным действиям он приз­вал Министерство сельского хозяйства и местные власти.

– В регионах местные олигархи набрали огромное количество земель и ведут себя как собака на сене. Сегодня общество ждет не просто разговоров, а конкретных результатов. Мы считаем, что Министерству сельского хозяйства нужно активнее контролировать этот вопрос, выдавать предписания местным исполнительным органам. А правоохранительные органы пусть заводят дела в отношении акимов, не принимающих законных мер, – сказал Айдос Сарым.

Примеры нерационального использования земли привел член комиссии – юрист Бакытжан Базарбек.

– Одно из хозяйств в Мангистауской облас­ти имело в 2015 году площадь в 3,5 миллио­на гектаров, что превышает территорию Молдовы, Бельгии, Армении. В настоящее время у хозяйства больше 1 миллиона гектаров, а скота нет. Вопрос: что удерживает уполномоченный орган от изъятия этих земельных угодий? Мы будем проверять каждый подобный случай, – подчеркнул он.

По мнению мажилисмена Артура Платонова, такие факты – прямое проявление несправедливости, показатель того, что законы есть, но исполняются они плохо.

– Мы все это довели до представителей Генеральной прокуратуры. Будем требовать, чтобы все незаконно полученные земли были возвращены, чтобы земля приносила пользу и выгоду всем гражданам, как это зафиксировано в конституционных поправках, принятых на республиканском референдуме. Генпрокуратура обещала каждый факт довести до юридического, логического завершения, – отметил депутат.

Как было отмечено на пресс-конференции, проблемы с доступом к пастбищам не только отрицательно сказываются на развитии крестьянских хозяйств, но и формируют миграционные потоки из сельской местности в города. В итоге это вызывает дефицит квалифицированных специалистов на селе и ухудшает социально-экономическое развитие сельских регионов.