​Земля раздора

Эти факты рассмотрены на очередном заседании совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции при РПП «Атамекен», в работе которого принял участие бизнес-омбудсмен Казахстана Болат Палымбетов.

Значительная часть жалоб касалась проблем, связанных с многолетними и безуспешными попытками арендаторов изменить целевое назначение ранее выделенных наделов.

Кроме того, зафиксировано несколько случаев, когда участки, несколько лет назад выделенные для развития бизнеса, отбирались местными властями, хотя земля использовалась строго по назначению. При этом компенсации предпринимателям не выплачивались. Кстати, подобных заявлений в региональную палату к моменту заседания поступило около десяти.

Как сообщил Болат Палымбетов, к нему обратился глава крестьянского хозяйства из Хромтауского района Владимир Поляков. Он имеет 100 голов скота. Около 400 га земли под пашни подготовил. Вложил в это 50 млн тенге. То есть он реальный инвестор. А теперь его проверяют, и выясняется, что 2–3 года назад ему якобы «неправильно выдали землю». И местная власть ныне ставит вопрос об ее изъятии. А фермер взял кредит, заложил под свой бизнес все, даже квартиру. Как ему дальше быть?

И таких фактов оказалось не один и не два… Только за прошлый год на имя омбудсмена пос­тупило около 400 обращений от актюбинских бизнесменов. 70% из них касались вопросов земельных отношений.

Скажем, хочет предприниматель построить объект бизнеса, а ему чинят препоны. Бюрократическую канитель создают вок­руг выдачи земельного участка или же его переоформле­ния. Казалось бы, завтра именно этот предприниматель наладит производство, откроет новые рабочие места, и в казну пойдут поступления. Ан нет!

По словам Палымбетова, сейчас на законодательном уровне ведется работа по закреплению за акиматами обязанности в обязательном порядке публиковать списки лиц, которым по итогам аукционов было предос­тавлено право землепользования с сохра­нением целевого предназначения того или иного надела. Причем аукционный метод – ключевое условие, минимизирующее возможность спекуляций, создающее проз­рачность процедуры распределения земли.

Контролировать весь процесс может и сам бизнес. Важно ввес­ти в состав комиссий до 50% представителей деловых кругов. И тогда не нужно будет вопросы, решаемые на уровне района, выводить на рассмот­рение областного центра или тем более республики. И госслужащим не придется краснеть и оправдываться.

По данным правового отдела региональной палаты, наиболее проблемным в смысле административных барьеров для развития бизнеса по области является Хромтауский район, где отмечен ряд фактов, свидетельствующих о нарушении должностными лицами прав предпринимателей.

Это, как уже было сказано выше, неправомерные отказы в изменении целевого назначения выделенных участков, в предоставлении дополнительных наделов, а также незаконное освоение участков, находящихся в землепользовании у предпринимателей, без осуществления процедуры государственного изъятия для государственных нужд.

К примеру, решением акимата Хромтау ИП «Едрисова А.» на праве аренды был предоставлен участок под строительство магазина. В ходе прохождения разрешительных процедур выяс­нилось, что под выделенным участком проходит газопровод среднего давления. Учитывая это обстоятельство, предпринимательница договорилась со смежником ИП «Измуратова Ш.» о совместном выносе газопровода за пределы земельных участков.

Соответствующее техничес­кое условие на вынос газопровода было получено от Хромтауского газового хозяйства АПФ АО «КазТрансГазАймак». Но не тут-то было! Как рассказал заместитель директора по правовым вопросам РПП Руслан Куйшинов, акимом района были лично приостановлены начатые земляные работы. Правда, это не помешало акимату Хромтау, который, напомним, и выделил этот злополучный участок, начать на нем… укладку брусчатки и установку ограждений.

При повторном обращении ИП «Едрисова А.» к газовикам для получения технических условий в 2018 году сотрудники газового хозяйства запросили разрешение на проведение земляных работ от городского акимата. А тот по результатам рассмотрения заявления дваж­ды им отказал. Причем данная история получила продолжение. 27 февраля 2018 года ИП «Едрисова А.» получает письмо о том, что земельный участок, принадлежащий субъекту на праве временного землепользования, включен в программу благоустройства города.

Вот и возник у членов совета резонный вопрос: на основании какого нормативного документа должностные лица акимата Хромтау принимают решение о расторжении договора в одностороннем порядке с нарушением норм земельного законодательства? Налицо факт несоблюдения процедуры государственного изъятия земельного участка для государственных нужд. Впрочем, аналогичных случаев по району выявлено несколько.

По итогам заседания члены совета вынесли решение от имени Палаты предпринимателей направить руководству области соответствующее обращение для рассмотрения и принятия надлежащих мер.

Также советом рекомендовано направить справку и материалы в Комитет по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства РК на предмет рассмотрения неправомерных действий долж­ностных лиц акимата Хромтаус­кого района и восстановления нарушенных прав предпринимателей.

Следует отметить, что за пос­ледние два года в НПП РК «Атамекен» поступило 12 420 обращений по линии защиты прав предпринимателей, в том числе только от Актюбинской области – 717, из них 327 решены положительно. Сумма защищенных имущественных прав бизнесменов за этот период составила по республике 74,1 млрд тенге. Однако, и это особенно важно подчеркнуть, 90% этих проблем носят сугубо региональный характер.