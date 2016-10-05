​Земля тревоги нашей

Обзор исполнения Плана нации «100 конкретных шагов по реализации Пяти институциональных реформ» требует конкретных же цифр и фактов, особенно в столь чувствительной сфере, как государственный контроль за использованием и охраной земель. По данным областного управления по контро­лю за использованием и охраной земель, за 8 месяцев текущего года учреждением проведено 228 проверок на общей площади 102,2 тыс. га. По их результатам выявлено 152 нарушения земельного законодательства на общей площади 92,5 тыс. га. То есть плотность «попадания в яблочко» составила свыше 90%!

Понятно, что с проверками направлялись не наобум, а в места, по которым имелись какие-то подозрения. И все-таки… По результатам проверок в отношении нарушителей возбуж­дено 104 административных производства, наложен 91 административный штраф на общую сумму 22,6 млн тенге, из которых уже взыскано в доход государства 68 штрафов на общую сумму 14 млн тенге. Материалы по двум штрафам переданы для принудительного взыс­кания частным судебным исполнителям. По остальным на тот момент еще не истекли сроки доб­ровольной оплаты. Кроме того, 13 протоколов об ад­минист­ративном правонарушении по ст. 462 ч. 3 КоАП РК (неисполнение предписаний по устранению выявленных нарушений) переданы в судебные органы. По этим документам также наложены административные штрафы. Всем нарушителям выданы предписания об устранении допущенного.

Но это еще далеко не все. По результатам контрольных проверок, проведенных по предписаниям, выданным в период 2012–2014 годов, ныне по облас­ти поданы иски в суд по изъятию 13 361 га земель сельскохозяйст­венного назначения. «Под раздачу» попали и сравнительно мелкие крестьянские хозяйства, и солидные на вид ТОО.

Также в судебном порядке изъяты два неиспользуемых земельных участка общей площадью 31,21 га, предназначенных для коммерческого строительства. Находятся на рассмотрении в судах иски по изъятию еще трех неиспользуемых земельных участков общей площадью 5,78 га.

По результатам проверок, проведенных в 2015 году, добровольно отказались от права землепользования 7 хозяйствую­щих субъектов на площади 18,8 тыс. га. Земли возвращены в государственную собственность. Устранили нарушения 27 землепользователей на общей площади 31,7 тыс. га. Передано в местные исполнительные органы два материала по принудительному истребованию незаконно занятых земель государственной собственности общей площадью 4 га.

Кроме того, в 108 населенных пунк­тах на общей площади 3,6 тыс. га наложено штрафов на сумму 17,6 млн тенге. По 28 земельным участкам площадью 40 га, не используемым для заявленных целей строительства, данные направлены в управление государственных доходов по городу Костанаю для исчис­ления земельного налога, увеличенного в 10 раз.

А на землях сельскохозяйст­венного назначения выявлено 44 нарушения на общей площади 88,9 тыс. га. По ним наложено штрафов на общую сумму 3,5 млн тенге.

В чем конкретно выражаются эти нарушения?

Во-первых, речь о неиспользовании пашни. Как говорится, нахапали земель и не обрабатывают их, ничего полезного не выращивают, не ухаживают, отчего плодятся сорняки, осеменяющие соседние продуктивные участки. Таких выявлено 25 нарушений на общей площади 55,1 тыс. га.

Во-вторых, неиспользование пастбищ. Картина и последствия примерно такие же. Выявлено 19 нарушений на общей площади 33,8 тыс. га.

Отметим, что в соответствии со ст. 386 Кодекса Респуб­лики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» маслихатами районов на основании предложений акиматов повышен в 10 раз земельный налог на неиспользуемые в соответ­ствии с земельным законодательством РК земли сельскохозяйственного назначения. В результате за истекший период 2016 года управление направило на законном основании в департамент госдоходов по Костанайской области информацию в отношении 44 землепользователей по 97 земельным участкам на общей площади 88,9 тыс. а для исчисления земельного налога, увеличенного в 10 раз.