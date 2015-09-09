Земля в иллюминаторе Свежий выпуск 423 Дулат МОЛДАБАЕВ

Мне запомнился телесюжет о казахстанском посланце, где рассказывалось о стыковке пилотируе­мого корабля «Союз ТМА-18М» с Международной космической станцией. Айдын Аимбетов широко улыбался астронавтам и космонавтам, встречавшим его на борту МКС, а ведь из-за его фотографий, растиражированных во Всемирной паутине, мне он показался человеком неулыбчивым.

По всему видно, что Айдын очень счастлив, исполнилась его многолетняя мечта: он смотрит на нашу планету из околоземного пространства.

«С одной стороны – Земля, с другой – огромное космическое пространство, – пишет космонавт в твиттер-дневнике. – Невероятные расстояния без искусственных границ, придуманных людьми.»

Интересная деталь: пока Айдын Аимбетов шел к осуществлению детской мечты, он каждый день грезил о космосе, а вот на борту космической станции ему во снах является... Земля. Помнится, в одном из давних интервью космонавт признавался, что с удовольствием живет и работает в Астане, гуляет по аллеям и паркам, дышит воздухом, который можно найти только в нашей степи. А теперь видит родную планету в иллюминаторе.

Кстати, снимок столицы Казах­стана с орбиты сделал американский астронавт Скотт Келли. В своем микроблоге он пишет: «Доброе утро, Казахстан! Хорошо находиться на борту космической станции с твоим родным сыном Айдыном Аимбетовым. У него все замечательно!»

Записи в дневнике выдают в казахстанском космонавте человека романтичного и вдумчивого: «Здесь, в тишине бескрайнего космоса, опять задаю себе вопросы: Кто мы? Зачем мы здесь?»

Айдын Аимбетов также сообщил, что продолжает работать, ведь задач у него предостаточно, а времени на их решение отведено мало. Начал с того, что распаковал некоторые личные вещи с Земли и приступил к изучению системы жизнеобеспечения станции. Много нового и интересного рассказали коллеги-старожилы МКС.

Узнали земляне и о его распорядке дня на орбите – семь часов работает, два часа уделяет упражнениям, один час – на обед, и восемь часов (плюс-минус полчаса) – на сон. Остальное время уходит на завтрак и ужин, связь, чтение...

Казахстанский космонавт с первого дня пребывания проводит научный эксперимент «Дастархан-6». Напомним, что специалисты Казахской академии питания приготовили для него пятикилограммовый «гостевой набор» из девяти блюд. Среди них сухое кобылье молоко, творог с добавлением ягод и орехов, чай на основе красного корня, восточные сладости и другие десерты, суп харчо с кониной.

Причем продукты помещены не в традиционные тюбики, известные нам из фильмов и к которым привыкли в полете космонавты, а в вакуумную упаковку. В таком виде сублимированные блюда можно хранить до 18 месяцев. Перед употреблением Айдын Аимбетов их вскрывает, добавляет воды и на несколько минут держит в специальном шейкере.

В своем твиттер-дневнике космонавт уже заметил, что мясо по-казахски в невесомости кушать не совсем привычно. Оно вкусное, но суховатое. Его можно понять, без сорпы блюдо не совсем то, к какому мы привыкли. На завтрак казахстанец съел суп и обезвоженный творог.

Как известно, разработка продуктов питания для космонавтов в нашей стране ведется уже больше двух десятков лет, при их создании учитывалось влияние на человека состояния невесомости и радиационных лучей. И кобылье молоко в этом случае выбрано не случайно, в нем низкое содержание трансжиров, провоцирующих появление раковых клеток. Продукты для космонавтов, созданные в стенах Казахской академии питания, содержат также полезные добавки и витамины.

На борту Международной космической станции Айдын Аимбетов осуществит ряд научных экспериментов по исследованию радиа­ционной обстановки на орбите, мониторингу поверхности Земли и изучению экологических катастроф. В Интернете уже появился снимок Каспийского моря, сделанный Айдыном Аимбетовым.

В ходе космической экспедиции казахстанец занимается реализацией пятой научной программы космичес­ких исследований и экспериментов РК на борту МКС, разработанной Национальным центром космичес­ких исследований и технологий Казкосмоса. Другими словами, он продолжает работу, начатую во время выполнения предыдущих четырех научных программ космических исследований и экспериментов на борту орбитального комплекса «Мир» и МКС нашими космонавтами Тохтаром Аубакировым в 1991 году и Талгатом Мусабаевым в 1994, 1998 и 2001 годах.

Цель этих программ – проведение научно-технических экспериментов на борту МКС для получения фундаментальных данных и прикладных результатов, которые будут использованы для решения социально-экономических задач и внедрения наукоемких космических технологий в отраслях экономики Казахстана.

Как известно, после учебы в Центре подготовки космонавтов Айдын Аимбетов работал в структуре Казкосмоса – был советником председателя НКА РК, директором департамента космического агентства. Одновременно занимался с ребятами в школе юных космонавтов во Дворце школьников в Астане.

По его словам, он делился с ними теми уникальными знаниями, которые получил в ЦПК. В беседах с журналистами признавался, что хочет открыть во дворце космичес­кий музей. Сегодня нет сомнений: после возвращения с орбиты Айдын Аимбетов сможет воплотить и эти свои идеи в жизнь.



