​Земля, вода и бетонные стены

Проект исчерпавшего ресурсы Греховского месторождения стал своего рода полигоном по обкатке экологических требований, которые должны вступить в силу через два года.

Греховское месторождение в Зыряновском районе – одно из «долгоиграющих». Его начали разрабатывать еще в 60-х годах прошлого века, и больше 40 лет рудник ежегодно выдавал по 400 тыс. тонн полиметалличес­кой руды. Однако в нулевые годы специа­листы заявили об истощении запасов. Попытки провести доразведку ожидаемого результата не принесли.

В 2009–2010 годах владелец Греховки – ТОО «Казцинк» – законсервировал нижние горизонты, а с 2016-го, после отработки последней Александровской рудной зоны, началась поэтапная ликвидация этого горнорудного объекта.

Как рассказал «Казахстанской правде» главный эколог компании Казтай Такеев, с 2019 года в Казахстане должны вступить в силу законодательные поправки, обязывающие недропользователей до окончания выработки рудных ресурсов подготовить проект ликвидации.

– А она сопряжена со значительными затратами, – пояснил эколог. – Кроме сноса зданий, предусмотрена рекультивация производственных площадок и выработок. Более того, недропользователь обязан 10 лет отслеживать возможные изменения ландшафта – состояние грунтовых вод, почвы и т. д., пока все не придет в норму.

Понятно, что строгие требования возникли неспроста. Все, что связано с добычей, отгрузкой и переработкой руды, – не пошив носовых платков. Это работы, которые существенно влияют на экологическую обстановку. При этом, по словам Казтая Баязиевича, горнорудные компании, знающие, как добывать руду, мало задумываются о том, что делать, когда запасы истощатся.

– По новому законодательству на недропользователя ложится большая ответственность, – отметил эколог. – Зашел на контрактную территорию – все, с этого момента уже начинаются отчисления в ликвидационный фонд. Государство должно быть уверено, что, когда недропользователь уйдет (бросит, обанкротится или перепродаст рудник), деньги на рекультивацию объекта останутся. Ликвидационный проект готовится с первого дня освоения месторождения и затем обновляется каждые 3–5 лет в зависимости от того, как идет отработка.

В законе четко прописано, что делать со зданиями и сооружениями, как закрывать шахты, штольни. Но подобного практического опыта в стране пока нет. Горные выработки ТОО «Казцинк» в Риддере, Караганде и Кокшетау – еще действующие. Греховский рудник – первый проект.

Ломать и строить

Работы по ликвидации Греховки длились полтора года, их стои­мость составила 265 млн тенге. Сложнейшим в техничес­ком плане стал демонтаж подземного оборудования, для этого в течение трех месяцев на руднике поддерживали водоотлив. Одновременно на поверхности на площадке с административными и производственными корпусами работала тяжелая техника.

Как отметил ведущий специа­лист по экологии Зыряновского горно-обогатительного комплекса Владимир Донских, весь металлолом был отправлен на утилизацию, строительные отходы – в карьер. Расчищенную промплощадку затем покрыли плодородным слоем, на котором самосевом поднялись трава и саженцы.

– В подземные выработки все входы запечатали толстым слоем бетона, – рассказал специалист. – Это сделано в целях безопаснос­ти и чтобы прекратить приток воздуха, снизить экологически нежелательные процессы окис­ления пород. В работе остаются только очистные сооружения для очищения самоизливающейся шахтной воды. Срок их работы составляет не менее пяти лет и в дальнейшем зависит от степени самоочистки подземных вод.

К слову, при поддержке исполнительной власти региона из сугубо, казалось бы, промышленного проекта удалось извлечь социальный эффект. Компания передала району комплекс зданий, в том числе административно-бытовой корпус. За счет бюджета его реконструировали и открыли в нем реабилитационный центр для людей с ограниченными возможностями. Информация, что называется, на заметку.

Кто следующий?

По информации ТОО «Казцинк», все работы по ликвидации Греховского рудника завершены и до конца года будет подписан государственный акт. Сейчас по проторенному коллегами пути движется компания KAZ Minerals. К январю 2018-го предприятие должно завершить разработку проекта ликвидации Снегирихинского рудника. Все 15 лет эксплуатации месторождение мощностью 600 тыс. тонн руды доставляло головную боль восточноказахстанским экологам. Одно время из-за дренажных стоков в местной речке Карагужихе фиксировали свыше 30 ПДК (предельно допус­тимая концентрация) по меди и более 100 ПДК – по цинку.

Как сообщили в пресс-службе KAZ Minerals, работы по ликвидации Снегирихи планируется завершить в начале 2019 года.

– Компания выполнит необходимую рекультивацию отвалов шахты и земельных участков, – заверили на предприятии.

В свою очередь, в Восточно-Казахстанском департаменте экологии отметили, что проект закрытия отработанного мес­торождения обязан пройти сог­ласование в природоохранных ведомствах и на общественных слушаниях. В случае соблюдения всех требований таежная природа получит шанс восстановиться.

– Горные реки Казахстанского Алтая обладают сильным свойством самоочищаться, – пояснили в региональном филиале службы «Казгидромет». – Можно привести такой пример: в двух притоках Иртыша – речках Красноярке и Глубочанке – на протяжении многих лет отмечается высокая степень загрязнения цветными металлами, марганцем. Это не секрет. Бывает даже 7-й класс качества, или чрезвычайно загрязненная вода. При впадении этих речек в Иртыш его воды также загрязняются, но возьмите пробы на полкилометра ниже – качество воды снова 3-го класса. Большой водоток, что-то поглощается мик­роорганизмами и растениями, что-то оседает… Есть примеры, когда после серьезного техногенного воздействия речная флора и фауна восстанавливались уже спустя полгода. С верховий спус­тились речные обитатели, грязь смыло, биоценоз восстановился.