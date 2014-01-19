Земля воздаст сторицей

Политика
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Ежегодное Послание Главы государства мы с трепетом ждем, потому что оно вселяет в нас уверенность в будущем, гарантируя благополучную жизнь. Наша многонациональная страна процветает, несмотря ни на какие кризисы, все мы, люди разных национальностей, живем в дружбе и согласии. 

Как предприниматель, работающий на селе, я поддерживаю все инициативы, высказанные Главой государства по поддержке села, по устранению всех барьеров, препятствующих развитию бизнеса в сельском хозяйстве, процессу кооперации фермерства, эффективному землепользованию, а также выдачи кредитов сельчанам. Особенно интересной для меня лично стала задача, поставленная Елбасы по переводу агропромышленного комплекса на инновационные рельсы, что, конечно же, откроет для нас новые возможности.

Я считаю, что Казахстан может ежегодно собирать с полей казахстанский миллиард, выращивать породистый скот, производить и перерабатывать качественную продукцию сельского хозяйства и в кратчайшие сроки войти в число наиболее развитых стран. Экономика нашей страны движется в правильном направлении, она развивается очень динамично, а потому я, как и все труженики села, уверенно смотрю в будущее. Все, что сказал Глава государства в своем Послании нам, казахстанцам, по плечу. Мы приложим все усилия, чтобы воплотить планы Президента в жизнь.

Дамир УТЕШЕВ, предприниматель, глава фирмы «Сокол»

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