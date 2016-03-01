В послании подчеркнуто, что в нынешнем году отмечается очередная годовщина трагических событий в истории польского народа – массовых депортаций в Казахстан. В 1936 году вследствие коммунистических репрессий тысячи поляков были обречены на бедствия и вынуждены были покинуть свои дома. Многим сталинский тоталитарный режим принес смерть и страдания, отмечается в письме.

«Отдавая дань памяти наших соотечественников и их страданиям, мы с благодарностью вспоминаем казахов, которые в те тяжелые времена отнеслись к депортированным полякам без ненависти, приняв их как своих братьев», – пишет С. Карчевский. В связи с этим председатель польского сената привел слова Папы Римского Иоанна Павла II, который сказал: «Дух открытости и сотрудничества составляет часть вашей традиции, так как с незапамятных времен Казахстан представляет собой землю встречи и соседства различных традиций и культур».

В заключение С. Карчевский высказал благодарность всем, кто поддерживал его соотечественников в прошлом и сейчас помогает им сохранять и развивать свои национальные традиции, язык и культуру.