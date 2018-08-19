Земляне могут завещать развеять их прах в космосе

В мире
1216
Фото: naked-science.ru
На рынке ритуальных услуг появляются все более экзотические их виды, например – захоронить останки в море у кораллового рифа или развеять прах после кремации в космосе, передает портал Naked Science.

За 4600 долларов российская компания Spaceway обещает поместить прах в специальную капсулу, которая будет прикреплена к стратостату и отправлена в небо, к границе атмосферы и космоса. На высоте более 30 километров капсула откроется, и прах будет развеян в космическом пространстве и частично – в стратосфере.

Другой вариант предложила американская компания Neptune Memorial. В их списке ритуальных услуг появилось "затопленное кладбище" – урна с прахом после кремации помещается среди живого кораллового рифа в нескольких милях от побережья Майями (Флорида). По завершении работ такое экзотическое кладбище будет занимать 16 акров. Примерно за 2600 долларов можно заранее зарезервировать на рифе точку на глубине 12 метров, куда впоследствии будет поставлена урна, и куда смогут опуститься родные и близкие, чтобы посетить последнее пристанище покойного в окружении десятков видов рыб и других живых организмов, населяющих риф.

Согласно порталу Parting.com, средняя цена на традиционные похороны в США составляет от 7000 до 10000 долларов, включая гроб, церемонию, могильный камень и другие расходы. Кремации стоят гораздо меньше – всего несколько тысяч. Учитывая все вышесказанное, цены на новые услуги не так уж плохи. По крайней мере, не придется беспокоиться о расхитителях гробниц и том, что вы можете стать одним из ходячих мертвецов, если наступит зомби-апокалипсис.

Популярное

Все
Если в сердце живет любовь
Обязаны ли родители помогать с внуками?
Ержан да Татьяна
Прославил родной Кокшетау
Теневые потоки, трансфертные берега
Неприкосновенность гарантируется
Добился и восстановился
Мошенник у банкомата
Что нам стоит ТЭЦ построить?
Вопреки здравому смыслу
Подлатали «узкие» места
Сергей Вишняк: Я – казахский русский!
Показательный суд прошел в Акмолинской области в отношении домашнего агрессора
Образование: в ожидании перемен
Казахстан и Узбекистан увеличат взаимный срок пребывания граждан без регистрации
Массовый сбой произошел в Рунете
Кто будет строить ТЭЦ в Акмолинской области
Сердце, отданное Казахстану
Укреплять доверительный диалог
Делая выбор, анализируйте рейтинги
Инвестиционный щит: прокуроры на страже экономики страны
Амир Омарханов продолжает успешное выступление на юниорском Открытом чемпионате Австралии
На участке голанского преткновения
Срединный коридор открывается
Напал на школьницу
Казахстанский скакун выиграл скачки в Дубае
К вулкану по полярному плато
Медсестры с автоматами
Алихан Смаилов: 8 тысяч молодых семей смогут приобрести жилье на льготных условиях
Осужден подросток, сообщивший о «бомбе» в ТРЦ Петропавловска
Казахстанские хоккеисты выиграли бронзу Юношеской Олимпиады в Канвоне
Землетрясение в Алматы: Оштрафованы распространившие фейки женщины
Религиозных радикалов задержал КНБ
Казахстан и Таджикистан договорились о сотрудничестве в банковской сфере
Почетное консульство Казахстана открылось в Канаде
Электронную платформу для выбора школьных учебников разработали в Казахстане
«Захват» школы в Актобе: О провокации заявили стражи порядка
Деньги 3.0: главное – зарабатывать по правилам
Закончен процесс по громкому делу о стрельбе в баре, в результате которой погиб мужчина
Вспомнить забытое старое…
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев: Как прогрессивная нация мы должны смотреть только вперед!
Твори добро на всей Земле
Дед Мороз – не роль, а миссия
Не упустить возможности и уклониться от неприятностей
Президент поздравил казахстанцев с Новым 2024 годом
Полиция столицы предупредила горожан о новом виде мошенничества
69 молочных ферм запустят в Казахстане в рамках Большого проекта
Казахстанская Коко Шанель
Найдены сумка, путевой журнал и госномер упавшего с людьми автобуса в Майкаине
Токаев пообщался с казахстанцами, работающими в FAO и WFP ООН
«Барыс» прервал четырехматчевую серию поражений, одолев дома «Салават Юлаев»
Айман Мусаходжаева покинула должность ректора Казахского национального университета искусств (источник)
Как Казахстан расширил свое присутствие в ЮНЕСКО, рассказал Ерлан Карин
Школа имени Динмухамеда Кунаева открылась в Шымкенте
Установить в автобусах тревожные кнопки предложили в Астане
Токаев назначил командующего Силами спецопераций ВС РК
О возможной отмене рейсов предупредил аэропорт Астаны
Сезонную работу казахстанцев на фермах Англии обсудили в Минтруда
$1,5 млрд готов вложить инвестор в проекты Туркестанской области
Алихан Смаилов утвердил сроки национальной сельхозпереписи

Читайте также

Дональда Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира
Итальянский врач: операции над детьми в Газе проводятся без…
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев почтил память Ислама …
Илон Маск объявил о создании телепатии

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]