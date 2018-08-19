Земляне могут завещать развеять их прах в космосе

Фото: naked-science.ru
На рынке ритуальных услуг появляются все более экзотические их виды, например – захоронить останки в море у кораллового рифа или развеять прах после кремации в космосе, передает портал Naked Science
.
За 4600 долларов российская компания Spaceway обещает поместить прах в специальную капсулу, которая будет прикреплена к стратостату и отправлена в небо, к границе атмосферы и космоса. На высоте более 30 километров капсула откроется, и прах будет развеян в космическом пространстве и частично – в стратосфере.
Другой вариант предложила американская компания Neptune Memorial. В их списке ритуальных услуг появилось "затопленное кладбище" – урна с прахом после кремации помещается среди живого кораллового рифа в нескольких милях от побережья Майями (Флорида). По завершении работ такое экзотическое кладбище будет занимать 16 акров. Примерно за 2600 долларов можно заранее зарезервировать на рифе точку на глубине 12 метров, куда впоследствии будет поставлена урна, и куда смогут опуститься родные и близкие, чтобы посетить последнее пристанище покойного в окружении десятков видов рыб и других живых организмов, населяющих риф.
Согласно порталу Parting.com, средняя цена на традиционные похороны в США составляет от 7000 до 10000 долларов, включая гроб, церемонию, могильный камень и другие расходы. Кремации стоят гораздо меньше – всего несколько тысяч. Учитывая все вышесказанное, цены на новые услуги не так уж плохи. По крайней мере, не придется беспокоиться о расхитителях гробниц и том, что вы можете стать одним из ходячих мертвецов, если наступит зомби-апокалипсис.