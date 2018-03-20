​Землю нужно понимать

Исходя из осенней влагозарядки и количества зимних осадков, выпавших в основных зерносеющих регионах Казахстана – Северо-Казахстанской, Костанайской, Акмолинской, Карагандинской областях, можно сделать вывод, что весна 2018 года здесь будет характеризоваться дефицитом продуктивной влаги в почве. Поэтому на большинстве полей необходимо провести боронование как важный фактор ее сохранения до посева.

Предпосевную обработку почвы с точки зрения сбережения влаги предпочтительно выполнять с помощью опрыскивания всходов сорняков гербицидами, а посев провести методом прямого сева. Кроме того, может потребоваться и послепосевное боронование с целью уничтожения нитей сорняков и для сохранения влаги.

Наряду с этим экстремальность климатических условий нынешнего года обуславливает необходимость использования сельскохозяйственных культур и сортов с устойчивостью к биотическим и абиотическим факторам среды, способных давать стабильные урожаи. Учитывая возможность наступления ранних осенних заморозков в горно-сопочной зоне и северной части степной зоны, основной упор надо сделать на ранние и среднеспелые сорта пшеницы.

Для повышения валового сбора зерновых культур следует расширять посевы фуражных, и прежде всего ячменя.

Доля фуражных культур должна находиться на уровне 10–15%. Это в том числе крайне важно на фоне нынешней государственной политики по развитию экспортного потенциала животноводства. Посевы ячменя способствуют более полному уничтожению сорняков весной, так как срок сева можно сдвинуть на конец мая – начало июня, а достаточно ранняя уборка позволяет усилить прессинг на сорную растительность в результате более ранней обработки почвы осенью. К тому же в последнее время повысилась экспортная цена на ячменное зерно.

Среди масличных следует увеличить долю льна, горчицы как засухоустойчивых культур. Среди зерно-бобовых предпочтение в нынешнем году нужно отдавать чечевице и нуту.

Особое внимание необходимо уделить подготовке семян к посеву в связи с переходом на минимальные и нулевые технологии возделывания, используя современные системные и комбинированные препараты, обладаю­щие широким спектром действия. Азотные удобрения можно применять при любых сроках посева, их можно использовать как при посеве, так и для вегетации культур.

В сухой год фосфорные удобрения, способствующие сокращению периода вегетации, лучше применять на поздних сроках посева. В то же время нельзя забывать, что эффективность удобрений резко падает при низкой влагообеспеченности поля.

Большое влияние на уровень урожая оказывают сроки посева. В условиях северной зоны наиболее часто проявляется июньская засуха, из-за чего посев пшеницы производится во второй половине мая. Более высокий урожай формируется при посеве в конце мая.

Исходя из технических возможностей, отдельные хозяйства начинают сев яровой пшеницы с 18 или даже с 20 мая с целью эффективного использования июльских осадков. Но необходимо предвидеть и условия для уборки. Поздние сроки посева приводят к поздним срокам сбора урожая, а значит – и к возможным потерям.

Следует придерживаться следующих рекомендаций по завершению сева среднеспелых сортов яровой пшеницы: в зоне для условий умеренно засушливой степи 25 мая, в зоне засушливой степи 27 мая и в зоне сухой степи 30 мая. Оттягивание сроков посева на третью декаду мая при недостаточном увлажнении посевного слоя целесообразно лишь в том случае, если удается получить высокую полевую всхожесть. Самые сухие поля в текущем году лучше оставить под пар.

Мелкосеменные масличные культуры (лен, горчицу), которые желательно заделывать не глубоко, следует высевать в более ранние сроки посева (13–18 мая) с целью получения дружных всходов. Подсолнечник можно сеять в середине мая, так как он хорошо использует позднелетние осадки.

Основным элементом структуры урожая в условиях зоны является густота стояния растений. Для того чтобы получить наибольший урожай, нужно иметь такую плотность посева, при которой ко времени уборки на единице площади сохраняется оптимальное количество продуктивных стеблей с максимальной массой зерна с одного колоса.

Норма высева в условиях зоны колеблется от 2,5 до 4,5 млн всхожих семян на гектар. Для каждой зоны рекомендованы свои пределы нормы высева: на обыкновенных черноземах – от 3,5 до 4,5 млн семян на гектар, на южных черноземах – от 2,5 до 4 млн семян на гектар, на каштановых почвах – от 2 до 3,2 млн семян на гектар. При недостатке влаги в почве при посеве в целом следует придерживаться нижнего предела, более редкий посев требует меньше влаги и при выпадении осадков старается компенсировать редкий стеблестой дополнительным кущением. Пониженную норму можно рекомендовать хозяйствам с высокой культурой земледелия.

Глубину заделки семян следует делать как можно мельче, разумеется, во влажный слой почвы. На обеспеченных влагой полях оптимальная глубина заделки семян – 3–4 см для получения дружных равномерных всходов. При иссушении верхнего слоя глубину посева можно увеличить на 1–2 см, но следует помнить, что при глубокой заделке семян снижается полевая всхожесть и всходы появляются ослабленными, что впоследствии сказывается на продуктивности растения.

Таким образом, глубина заделки семян для каждого поля должна быть своя, исходя из влагообеспеченности посевного слоя.

Что касается прогнозов по болезням и вредителям растений, то, учитывая особенности нынешнего года, необходимо обратить пристальное внимание на качественное проведение всех запланированных карантинных и фитосанитарных мероприятий. Это касается прежде всего мер по обеззараживанию семян от возбудителей болезней и вредителей, так как, по данным фитосанитарной службы, до 60% семян зерновых культур зоны в той или иной степени заражены возбудителями таких болезней, как гельминтоспориум, фузариум, альтернариум.

В засушливые годы, как правило, повышается активность вредителей, и в первую очередь саранчевых. С учетом этого фактора надо выстроить упреждающую тактику борьбы, направленную на предупреждение их появления на естественных угодьях, пастбищах, сенокосах, на обочинах дорог, на приграничных станциях вблизи посевов.

Накануне посевной кампании всегда вспоминаются слова академика Александра Бараева: «Землю не обманешь, ее нужно понимать!» и, как говорят агрономы: «Надо готовиться к тому, чтобы получить отпущенный природой урожай». Резюмируя вышеизложенное, хотелось бы отметить, что в земледелии нет абсолютных истин и успеха можно достичь только на основе правильно выстроенной агротехнологии. Желаю нашим земледельцам успешного проведения предстоящей посевной кампании и всем нам большого казахстанского каравая.