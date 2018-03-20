Землю нужно понимать
Ахылбек Куришбаев, ректор Казахского агротехнического университета им. С. Сейфуллина, доктор сельскохозяйственных наук, профессор
Исходя из осенней влагозарядки и количества зимних осадков, выпавших в основных зерносеющих регионах Казахстана – Северо-Казахстанской, Костанайской, Акмолинской, Карагандинской областях, можно сделать вывод, что весна 2018 года здесь будет характеризоваться дефицитом продуктивной влаги в почве. Поэтому на большинстве полей необходимо провести боронование как важный фактор ее сохранения до посева.