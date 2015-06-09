Землю – рачительным хозяевам

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Чингиз ТАШЕНОВ, Акмолинская область
– Нынешний год для нас ознаменовался небывалым ранее объемом закупленной импортной сельскохозяйственной техники, во многом благодаря которой наши хлеборобы уложились в запланированный 18-дневный срок, – говорит аким района Аскарбек Уисимбаев. – В нынешнем году наш машинно-тракторный парк обновился на 112 единиц. Таким образом, в ходе работ на полях были задействованы 87 посевных комплексов, 677 тракторов К-700 и другая техника. Благо, что нынче нам особо не мешали дожди, а с влагозарядкой почвы у нас все благополучно.
Действительно, жаркаинцы вступили в посевную кампанию всесторонне подготовленными, имея в своем распоряжении мощный технический ресурс. К примеру, механизаторы ТОО «Темирлан», возглавляемого Ерланом Алиным, выехали на свои поля на посевных комплексах «Ксериум Хорш» с сеялочными агрегатами шириной охвата в 24 метра, способными в день заложить семена на площади 400 га. Высокой технической вооруженностью сегодня могут похвалиться и другие хозяйства, так что у жаркаинских хлеборобов в распоряжении были все возможности для завершения посевных работ в намеченный срок. Средняя выработка в день доходила до 40 тыс. га. Примечательно, что механизаторы более 20 агроформирований, досрочно завершивших сев зерновых культур на полях, сразу приходили на помощь соседям, максимально используя свой производственный потенциал и ресурсы.
– А в перспективе мы намерены общую площадь своего посевного клина довести до 600 тысяч гектаров, и для этого в нашем распоряжении есть все возможности, – говорит А. Уисимбаев. – Дело в том, что в районе есть хозяйствующие субъекты, которые в свое время нахватали земель, а впоследствии не смогли ими должным образом распорядиться, увеличив тем самым площади так называемых бесхозных земель. Сегодня мы предельно плотно работаем с такими горе-хозяевами, берем на учет каждый неработающий гектар земли, с тем чтобы забрать в государственный фонд пустую­щие площади, а затем через конкурсную процедуру передать их по-настоящему рачительным хозяевам. Таким образом, земля попадет в распоряжение тех аграриев, которые будут использовать ее с максимальной отдачей, с желанием и со знанием дела занимаясь растениеводством и животноводством. Что же касается диверсификации сельскохозяйственного производства, то в этом деле мы руководствуемся индивидуальным подходом каждого руководителя агроформирования. Им же «заказывает музыку» Ее Величество Прибыль, а потому, скажем, если у них нет надежного канала сбыта продукции масличных культур, то, соответственно, ими заниматься нет смысла.
Надо сказать, что в районе сегодня пока не хватает емкос­тей для хранения зерна, хотя, к примеру, недавно с помощью инвесторов из Ирана заработал в полную мощность элеватор в селе Тасты-Талды, где получили работу более 70 человек. Поэтому руководство района сегодня прилагает все усилия к тому, чтобы не только удовлетворить свои потребности в хранилищах зерна, но и создать атмосферу конкуренции среди предприятий этой отрасли.

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