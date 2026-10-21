Землю – рачительным пользователям

По информации пресс-службы Правительства, результаты проводимой работы на днях были обсуждены в ходе заседания республиканской комиссии по контролю за перераспределением земель для нужд сельского населения и рациональным использованием земельных ресурсов, прошедшего под председательством заместителя Премьер-министра – ­министра национальной экономики Серика Жумангарина.

Как отметил в ходе заседания вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов, поручение о перераспределении нерацио­нально используемых земель, данное Главой государства в Послании народу «Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию», выполнено.

Всего перераспределено 13,5 млн га. Из этой площади 5,5 млн га закреплены за сельскими населенными пунктами в качестве пастбищ общего пользования, а 8 млн га предоставлены гражданам на конкурсной основе для ведения сельскохозяйственного производства. Вмес­те с тем в ряде регионов наблюдается затягивание решений исполнительных органов по представлению возвращенных земель новым хозяевам.

Отдельное внимание на заседании было уделено восстановлению деградированных пастбищ. Для отработки мер, приз­ванных вернуть сельскохозяйственным угодьям их былое состояние, определены три пилотных района в разных регионах республики, проведены геоботанические обследования.

Так, в Райымбекском районе Алматинской области данный проект охватит 9,2 тыс. га горных и предгорных пастбищ с локальной деградацией и снижением продуктивности. 17,4 тыс. га земель, испытывающих высокую пастбищную нагрузку, ожидает восстановление в Хромтауском районе Актюбинской области. Еще 6,6 тыс. га степных пастбищ, наиболее деградированных вблизи населенных пунктов, будут реанимированы в рамках проекта в Целиноградском районе Акмолинской области.

Общая площадь пилотных участков составит 33 тыс. га. Предусмотренные меры направлены на восстановление продуктивности пастбищ и обеспечение населения угодьями для выпаса скота.

– Если государство создает инфраструктуру для орошения земель, со стороны землепользователя должны быть встречные обязательства: установка систем полива, использование земель по назначению, выращивание рентабельных сельхозкультур. Земля должна работать и приносить отдачу. Если такие участки не используются рационально или по назначению, государство обязано вернуть такие угодья в сельскохозяйственный оборот, – заявил Серик Жумангарин.

Участники заседания комиссии рассмот­рели и другие вопросы, возникающие при предоставлении возвращенных земель новым пользователям.