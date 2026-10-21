Землю – рачительным пользователям За строкой Послания 21 октября 2026 г. 5:00 Бек Нигметов В Казахстане продолжается процесс возвращения в госсобственность неиспользуемых сельхозземель. Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов По информации пресс-службы Правительства, результаты проводимой работы на днях были обсуждены в ходе заседания республиканской комиссии по контролю за перераспределением земель для нужд сельского населения и рациональным использованием земельных ресурсов, прошедшего под председательством заместителя Премьер-министра – министра национальной экономики Серика Жумангарина. Как отметил в ходе заседания вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов, поручение о перераспределении нерационально используемых земель, данное Главой государства в Послании народу «Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию», выполнено. Всего перераспределено 13,5 млн га. Из этой площади 5,5 млн га закреплены за сельскими населенными пунктами в качестве пастбищ общего пользования, а 8 млн га предоставлены гражданам на конкурсной основе для ведения сельскохозяйственного производства. Вместе с тем в ряде регионов наблюдается затягивание решений исполнительных органов по представлению возвращенных земель новым хозяевам. Отдельное внимание на заседании было уделено восстановлению деградированных пастбищ. Для отработки мер, призванных вернуть сельскохозяйственным угодьям их былое состояние, определены три пилотных района в разных регионах республики, проведены геоботанические обследования. Так, в Райымбекском районе Алматинской области данный проект охватит 9,2 тыс. га горных и предгорных пастбищ с локальной деградацией и снижением продуктивности. 17,4 тыс. га земель, испытывающих высокую пастбищную нагрузку, ожидает восстановление в Хромтауском районе Актюбинской области. Еще 6,6 тыс. га степных пастбищ, наиболее деградированных вблизи населенных пунктов, будут реанимированы в рамках проекта в Целиноградском районе Акмолинской области. Общая площадь пилотных участков составит 33 тыс. га. Предусмотренные меры направлены на восстановление продуктивности пастбищ и обеспечение населения угодьями для выпаса скота. – Если государство создает инфраструктуру для орошения земель, со стороны землепользователя должны быть встречные обязательства: установка систем полива, использование земель по назначению, выращивание рентабельных сельхозкультур. Земля должна работать и приносить отдачу. Если такие участки не используются рационально или по назначению, государство обязано вернуть такие угодья в сельскохозяйственный оборот, – заявил Серик Жумангарин. Участники заседания комиссии рассмотрели и другие вопросы, возникающие при предоставлении возвращенных земель новым пользователям. #Правительство #заседание #земля #Послание Президента