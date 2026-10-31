Зеркало истории Великой степи

Национальный музей Республики Казахстан – одна из достопримечательностей столицы. Открытый в 2014 году, сегодня он превратился в один из самых крупных и современных музейных комплексов в Центральной Азии. В июне этого года ему присвоен статус «национальный». О том, как меняется жизнь музея, какая ведется работа по сохранению культурного наследия, мы беседуем с его директором Бериком АБДЫГАЛИУЛЫ.

– Что происходит сегодня в музее? Какие новые возможности появляются для посетителей?

– Главный музей страны, в двадцати залах которого представлено около четырех тысяч экспонатов, недавно получил статус «нацио­нальный». Это имеет огромное значение для музея и коллектива. Вместе с тем это высокое доверие, оказанное Президентом, возлагает на музей большую ответственность. Ежегодно музей посещают около 500 тысяч человек. Здесь посетители приобщаются к духовному наследию, знакомятся с историей страны, открывая для себя новые страницы прошлого.

В нашем музее хранится оригинал Золотого человека, в перс­пективе мы планируем посвятить ему отдельный зал. В 2027-м собираемся модернизировать зал № 1 на основе новой концепции: центральное место в экспозиции займет Золотой человек, обнаруженный в 1969–1970 годах во время Жетысуской археологической экспедиции под руководством Кемаля Акишева. В новой экс­позиции артефакты будут представлены в контексте сложной системы символов древних кочевников. Это позволит глубже раскрыть особенности сакской культуры и мировоззрения.

Также обновятся залы золота. В прошлом году в них была проведена реэкспозиция. Здесь мы разместили экспонаты из музейных фондов, представляющие особую историческую и археологическую ценность. Основное внимание уделили культуре, хозяйству и государственному устройству эпохи Кимакского каганата.

Мы также планируем представить в нашем музее материалы, посвященные пазырыкской культуре Алтая и Тарбагатая, Берельским курганам, Тагсайской принцессе, кургану Аралтобе, а также могильникам Лебедевка, Бесоба, Сынтас и Кырыкоба. Экспозиции расскажут о ювелирном искусстве, погребальных обрядах, социальной структуре и торгово-экономических связях сакской, пазырыкской и сарматской культур. В дальнейшем работа по обновлению экспозиций продолжится.

– На первой сессии Қазақстан Халық Кеңесі Президент Касым-Жомарт Токаев обозначил формирование национального самосознания и возрождение исторической памяти как одну из ключевых задач государства. Какая роль в этом отводится вашему музею?

– В Национальном музее открылся новый экспозиционный зал «Золотая Орда». Его создание – результат реализации стратегических задач, поставленных Главой государства: представить Казахстан как прямого наследника Золотой Орды, показать ее роль как истока казахской государственности и широко популяризировать историческое наследие среди будущих поколений.

В мае текущего года Президент особо подчеркнул значение этой темы на международном симпозиуме «Золотая Орда – модель степной цивилизации: история, археология, культура, идентичность», состоявшемся в Астане. Национальный музей должен максимально полно раскрывать многогранность истории и культуры Золотой Орды. В связи с этим началась работа по обновлению экспозиции. Ранее зал назывался «Ұлық Ұлыс» («Улуг Улус»). Позднее в качестве более узнаваемого в научной среде, устоявшегося и понятного широкой аудитории было выбрано название «Золотая Орда». Зал состоит из двух частей: основного зала и галереи ханов.

Основной зал пополнился артефактами, переданными в музейные фонды из региональных учреждений культуры Казахстана. Благодаря этому посетители смогут более детально познакомиться с историко-культурным содержанием Золотой Орды. Так, среди экспонатов особое место занимают серебряные монеты – данги. Они считаются одним из важнейших источников, свидетельствующих об экономичес­ком и политическом развитии Золотой Орды. Данга была не только платежным средством, но и символом власти хана на обширной территории, населенной 92 племенами.

Следующий интересный экс­понат – плитка, обнаруженная на территории комплекса мавзолея Жошы-хана. На ней зафиксирован отчетливый отпечаток волчьей лапы. В экспозиции представлены различные образцы холодного, огнестрельного оружия и ударного вооружения. Следует отметить, что главным новшеством зала «Золотая Орда» стала галерея ханов. Здесь впервые представлены 14 портретов ханов Золотой Орды и основателей Казахского ханства. Это первый подобный проект среди музеев Казахстана, не имеющий аналогов в стране.

– Наверняка были обновлены и другие залы?

– Конечно, в экспозициях появились новые исторические материалы. Главная цель реэкспозиции – обновление содержания залов на основе современных научных исследований и новых исторических данных, а также всестороннее представление посетителям национального наследия.

Одна из важных обновленных – экспозиция «Правительство Алашорды». Здесь представлены материалы, связанные с Каркаралинской петицией 1905 года, фотографии, отражающие дея­тельность казахской интеллигенции в Государственной думе, копии обложек газеты «Қазақ» и журнала «Айқап», портреты деятелей движения «Алаш» и архивные документы. Среди ценных экспонатов – труды Ахмета Байтурсынулы, портфель и личные вещи Магжана Жумабае­ва, фотографии Султанмахмута

Торайгырова, Мариям Сейдалиной, Назиры Кульжановой, Гульсум Асфендиаровой и других выдающихся личностей.

Содержательно обновлена экс­позиция «Движение «Алаш» в начале XX века. Создание правительства Алашорды. Туркестанская автономия». В нее включены новые документы и артефакты, связанные с формированием казахской интеллигенции, периодом гражданской войны и созданием Казахской АССР. Среди них – первые денежные знаки Туркестанской Автономной Социалистической Советской Республики и фотографии, запечатлевшие работу Первого учредительного съезда Советов Киргизской (Казахской) АССР, состоявшегося в 1920 году.

Существенные изменения прои­зошли и в экспозиции, посвященной советскому периоду. Малый зал «ГУЛАГ» и экспозиция «АЛЖИР» пополнились новыми материалами. Ценные экспонаты представлены в разделе, посвященном истории Казахстана в годы Великой Отечест­венной войны.

Новые материалы пополнили и экспозицию, посвященную развитию науки, литературы и культуры в послевоенный период – с 1946 по 1991 год. Среди экспонатов есть доска для игры в тоғызқумалақ, принадлежавшая Мухтару Ауэзову, кисть Абылхана Кастеева, личные вещи Кадырa Мырза Али, ручка Ильяса Есенберлина, радиоприемник марки SONY, принадлежавший Алькею Маргулану, медаль Амре Кашау­баева. Среди новых поступ­лений – дневниковая запись Шерхана Муртазы, членский билет Союза писателей СССР Евнея Букетова, ручка Азильхана Нуршаихова, планшет Жумекена Нажимеденова, нотные листы Нургисы Тлендиева, текст песни «Едіге» Туманбая Молдагалиева и другие ценные предметы.

Экспозицию «Общественно-политическая жизнь Казахстана в 1946–1991 годах» существенно расширили материалы, отражающие важнейшие исторические события и процессы: освоение целины, деятельность организации «Жас тұлпар», декабрьские события 1986 года, войну в Афганистане, движение «Невада – Семипалатинск».

– Какие международные проекты реализуются Нацио­нальным музеем?

– История и культура Казахстана занимает свое место в мировом культурном пространстве. В 2025–2026 годах Национальный музей реализовал ряд важных проектов с зарубежными партнерами. Главная цель международного сотрудничества – представить историко-культурное наследие Казахстана мировой общественности и укрепить профессио­нальные связи с зарубежными музеями. Хочу отметить, что между­народное сот­рудничество не ограничивает­ся только обменом выставками. Оно включает совместные научные исследования, обмен опытом, реставрационные работы и сохранение культурного наследия. Такие связи позволяют развивать музейное дело Казахстана на международном уровне.

За этот период укрепились контакты с Фондом тюркского мира и Фондом тюркской культуры и наследия, расширилось профессиональное сотрудничество в рамках Ассоциации музеев ТЮРКСОЙ. Проведены переговоры о совместных проек­тах с ведущими российскими учреждениями, в том числе с Эрмитажем, Музеем антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера), Российским этнографическим музеем, Государственным историческим музеем и Третьяковской галереей. С Национальным музеем шелка (Китай) подписан пятилетний меморандум, организована выс­тавка «Шелк и Шелковый путь: из Китая в Казахстан». В Национальном музее Китая на выставке «Созвездие цивилизаций» было представлено 79 экспонатов из фондов Национального музея Казахстана.

Начата совместная работа с Национальным научно-исследовательский институтом культурных ценностей (Япония) по изучению памятников палеолита, а также с Центральным институтом реставрации (Италия). В 2026 году на выставке «Аттила» в Национальном музее Венгрии мы показали экспонаты, связанные с историей гуннов на территории Казахстана.

В Музее турецкого и исламского искусства в Стамбуле состоялись выставка «Огузский феномен: от Великой степи до Анатолии» и международная конференция. Одним из значимых проектов, позволивших представить казахстанской публике уникальные образцы мирового культурного наследия, стала выставка «От Афин до Астаны. Олимпийские реликвии из коллекции Владимира Потанина», в нее вошли 140 подлинных предметов, охватывающих 130-летнюю историю современных Олимпийских игр.

Наша цель – превратить Национальный музей не только в учреждение, представляющее историю и культуру Казахстана, но и в активный центр международного научного и культурного диалога.

– Особый интерес посетителей Национального музея вызывает Зал этнографии...

– Вы правы, в последние годы интерес к декоративно-прикладному искусству казахского народа, традициям кочевой цивилизации и обычаям наших предков заметно возрос. Главной точкой притяжения в Зале этнографии стала казахская юрта. Туристы и гости музея, многие из которых видят юрту впервые, с удивлением рассматривают ее конструкцию, внутреннее убранство и особенности оформления традиционного казахского жилища. Знакомство с юртой позволяет им убедиться в самобытности казахской культуры, формировавшейся на протяжении многих веков.

Также в зале представлены ювелирные украшения, образцы традиционной одежды, войлочные изделия, ковры и предметы мебели казахов и других народов Центральной Азии XIX–XX веков.

В частности, посетители видят несколько видов ковров: гладкие, безворсовые, ворсовые. Ковроткачество – древний вид искусства, который передается из поколения в поколение и продолжает развиваться. Большое значение имеет и войлоковаляние. В зале представлены образцы сырмаков и текеметов. Среди предметов домашней обстановки и быта – кебеже, сундук для хранения продуктов, асадал... Казахи вели кочевой образ жизни и старались обходиться небольшим количест­вом мебели. Каждый предмет тщательно оформляли, уделяя особое внимание его художественному декору.

Мы также обновили экспозицию «Ремесленное искусство казахов», которая представляет традиционную культуру народа как целостную и взаимосвязанную систему. Здесь выставлены­ национальные украшения

XIX–XX веков, раскрывающие разно­образие ювелирных традиций. Серьги, браслеты, кольца и ожерелья – это не просто украшения. Они представляют собой ценные свидетельства мировоззрения народа, его социально-культурных представлений.

Всего в экспозиции 258 единиц хранения. В их числе – 193 ювелирных, 47 ковровых и войлочных изделий, 13 предметов домашней мебели. Здесь установлены традиционные ткацкие станки, позволяющие познакомиться с особенностями старинного ремесла.

Для музея каждый экспонат – это не просто исторический предмет. Он передает дух определенной эпохи, эстетические представления, рассказывает о быте и мировоззрении народа. Для нас важно донести до посетителей, что знакомство с традициями – это не только познание прошлого, но и один из путей к самопознанию.

– Какие уникальные археоло­гические находки представлены в музее?

– Археологический зал – важная научно-познавательная площадка, знакомящая посетителей с древней историей страны и этапами формирования цивилизации Великой степи. В 2025–2026 годах здесь была проведена масштабная работа по обновлению экс­позиции и совершенствованию ее содержания. В 2025-м в новой витрине, посвященной эпохе палеолита, разместили ценные археологические материалы из музейных фондов.

Артефакты каменного, бронзового и раннего железного веков систематизировали по тематичес­ким направлениям: хозяйство, вооружение, предметы ритуального назначения, украшения, конское снаряжение. В разделе, посвященном бронзовому веку, установили макет плавильной печи, который дает посетителям представление о древней металлургии.

Средневековые витрины, посвященные Отрару и Таразу, также пополнились новыми экспонатами. Ряд уникальных археологических артефактов был перемещен из Зала золота в Археологический зал. В разделе, посвященном гунно-­сарматскому периоду, появились золотые украшения, фрагменты покрытия седла, золотая диадема. Теперь можно целостно представить быт жителей Великой степи, их военную культуру, ювелирное искусство и технологические дости­жения в исторической перс­пективе.

Обновление экспозиции для сотрудников музея – это ответственная работа, направленная на то, чтобы представить историю современному поколению с новой стороны, раскрыть цивилизационный смысл, стоящий за каждым артефактом. Каждая археологическая находка – не только безмолв­ный свидетель прошлого, но и важная часть национальной памяти. Поэтому научное изучение, сохранение и передача культурного наследия будущим поколениям – наша главная задача.