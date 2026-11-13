Зеркало справедливого государства

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Вопросы нравственного воспитания, соблюдения закона, сохранения нацио­нальных традиций и формирования культуры поведения в общественной и цифровой среде обсудили в ходе круглого стола в Национальной академической библиотеке депутаты Курултая, члены Халық Кеңесі, общест­венные деятели, эксперты, писатели и исследователи.

– Инициативу формирования новой общественной этики Президент Касым-Жомарт Токаев выдвинул 17 июня 2023 года на втором заседании Национального курултая в Туркестане, – отметил, открывая заседание, советник Президента РК Бауыржан Омаров. – Новая общественная этика должна опираться на ценности, которые складывались веками и были завещаны нам предками. Богатое наследие нашего народа, жившего по правилам нравст­венности и созидательных обычаев, нужно внедрять в повседневный уклад жизни и широко использовать в этой работе. Еще одним важным направлением в этом контексте является инициа­тива «Таза Қазақстан». Это не просто кампания по наведению чистоты, но и начинание, во главе которого стоит идея духовного очищения. Три взаимо­связанных понятия – «Ответственный человек – Честный труд – Достойный доход» – должны стать фундаментом новых общественных ценностей.

Депутат Курултая Унзила Шапак в своем выступлении сделала акцент на важных принципах правового государства:

– Долгое время мы уделяли приоритетное внимание правовому закреп­лению конституционных ценностей, защите и обеспечению гарантий их соб­людения. А теперь наша задача – утвердить эти ценности в сознании граждан, их поведении и повседневной жизни. Ведь сила Конституции измеряется не только соблюдением ее норм, но и тем, насколько заложенные в ней ценности становятся истинными внутренними убеждениями каждого казахстанца. Иными словами, конституционные ценности не должны оставаться лишь правовыми нормами на бумаге – необходимо, чтобы они стали неотъемлемой частью общественного сознания и гражданской культуры.

Формирование нового общественного сознания не должно ограничиваться лозунгами и информационной поддержкой. На это обратил внимание в своем выступлении депутат Курултая Жанарбек Ашимжан:

– Необходимо решать конкретные проблемы. Одна из них – избирательное соблюдение законов. В обществе не должно быть представления, что одни нормы законов нужно исполнять, а другими можно пренебречь. Серьезную обеспокоенность вызывают также коррупция и кумовство, подрывающие доверие к государственным институтам, низкая культура поведения в общественных местах, безответственность в государственном управлении. Решения государственных органов напрямую влияют на отношение граждан к власти.

Говоря о трех основных опорах нового общественного сознания – этике, дисциплине и законе, – необходимо отдельно остановиться на ответственности. Так считает депутат Курултая Даулет Карибек, полагая, что характер общества проявляется в его отношении к общему благу.

– Как мы используем воду и землю? В чьих интересах строим города и районы? Одинаково ли применяем требования закона к себе и другим? Все эти вопросы связаны с общественной ответственнос­тью и последствиями наших поступков. Инициатива «Таза Қазақстан» должна стать масштабной общественной идеологией. Если ее главная суть – ответственное отношение к общему благу, то этот принцип должен проявляться во всем: в защите природы, соблюдении закона, решениях государственных служащих и работе различных учреждений, – считает депутат.

Доверие к принципу «Закон и Порядок» возникает тогда, когда люди видят, что общие правила одинаковы для всех. По словам государственного и общест­венного деятеля Жабала Ергалиева, истоки культуры каждого народа прежде всего заключаются в его национальных нравственных традициях.

– Нравственность формируется с детства благодаря семейному воспитанию и примеру взрослых. Помню, как в сельской местности старшие, характеризуя человека, говорили: «Он образованный человек». Позже выяснялось, что некоторые из этих людей получили всего два-три класса формального образования. Почему же их считали образованными? Потому что образованность не ограничивается дипломом и школьными знаниями. Это также сознание, мышление, нравственность, внутренний мир и отношение к окружающим, – поделился Жабал Ергалиев.

Вопросы культуры чистоты и сохранения национальных традиций поднял в своем выступлении член Халық Кеңесі Табигат Зейнулкабден.

– Чистота – понятие гораздо более широкое, чем порядок на улицах и во дворах. Она включает в себя внутреннюю культуру человека, его нравственность, чистоту мыслей и намерений. Культурный уровень проявляется в речи, поступках и отношении к окружающим. Поэтому начинать необходимо с самого себя. Есть казахская пословица: «Ел болам десең – бесігіңді түзе» – «Хочешь иметь достойную нацию – начни с колыбели». Сегодня дети перенимают модели поведения из кино, социальных сетей и Интернета. Поэтому мы должны внимательно относиться к тому, какой контент они потребляют, – предупредил Табигат Зейнулкабден.

Результат любой реформы зависит от того, насколько она влияет на сознание граждан и их повседневную жизнь. Поэтому в этом вопросе важно соединить государственную модернизацию с обновлением общественного сознания. Так считает член Халық Кеңесі Наталья Дементьева.

– В своем Послании Глава государства подчеркнул, что для устойчивого развития страны должна утвердиться новая этика, а идеология «Адал азамат» – стать неотъемлемой частью нашей жизни. Речь идет не об очередном лозунге или воспитательной кампании, а об изменении внутренней культуры человека, его гражданской позиции и жизненных принципов. Порой мы требуем порядка от государства и справедливости от общества. Но готовы ли предъявлять такие же требования к себе? Уважаем ли чужой труд и человеческое достоинство? Не менее важно единство воспитания и личного примера. Ребенку можно сколько угодно говорить о честности и уважении к старшим, но если он не видит этих качеств в поведении взрос­лых, слова теряют силу, – отметила она.

Ассоциированный профессор кафед­ры философии ЕНУ им. Л. Н. Гумилева Рауан Кемербай считает, что, говоря о национальной, информационной, продовольственной и экономической безо­пасности, мы порой упускаем из виду культурно-духовную. И как результат – некоторые граждане попадают под влияние сомнительных религиозных течений, верят лжецелителям и само­званым духовным наставникам.

– В эпоху глобализации и искусственного интеллекта важно обращаться к богатству казахской философии. Концепция Абая «Толық адам» («Совершенный человек»), учение Шакарима о совести, идеи аль-Фараби о добродетельном обществе сохраняют актуальность и сегодня. Технологии расширяют возможности человека, но сами по себе они не обеспечивают его нравственного совершенствования. В традиционной этической системе казахского народа особое значение имеют совесть, стыд, ответственность за последствия поступков, добро, чувство меры, человеческое достоинство, уважение к старшим и почтительное отношение к младшим, – подчеркнул Рауан Кемербай.

Однако сохранение национальных ценностей не означает безоговорочного воспроизведения всего прошлого опыта. Его нравственное содержание необходимо согласовывать с современными правовыми и культурными требованиями. На это обратил внимание эксперт в области коммуникаций и медиа Жандар Асан.

– В цивилизованном обществе человек соблюдает правила не из страха перед наказанием, а потому что осознает их необходимость. Наша цель – перейти от культуры наказания за правонарушения к культуре уважения закона. Сегодня одним из главных институтов, влияющих на общественное сознание, стало информационное пространство. Среди серьезных вызовов – распространение недостоверной информации и манипулятивного контента, агрессия и язык вражды в социальных сетях, преоб­ладание эмоциональных реакций над экспертным анализом. Люди нередко пересылают сведения, не проверяя их достоверность, а технологии искусственного интеллекта усложняют распознавание поддельных фотографий, видео- и аудиоматериалов.

Подводя итоги заседания круглого стола, Бауыржан Омаров подчеркнул важность практической реализации прозвучавших предложений.

– Обсуждение показало: формирование новой общественной этики невозможно свести к одной инициативе или краткосрочной кампании. Это большая и последовательная работа, которая начинается в семье, продолжается в системе образования, закрепляется в общественной среде и должна находить отражение в культуре государственного управления, – заключил он.