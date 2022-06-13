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Зерна хватит! Но какого качества?
Андрей Кратенко

Завершились весенние полевые работы в Северо-Казахстанской области.

Они проведены на площади 4 млн 300 тыс. га. В рамках диверсификации посевы подсолнечника увеличены в 1,7 раза, чечевицы – в полтора. Площадь социально значимой гречихи составила более 10 тыс. га. Такие данные привел на заседании Правительства глава региона Кумар Аксакалов.

На проведение весенних полевых работ была выделена 71 тыс. тонн льготного дизельного топлива. Планируется внести 170 тыс. тонн минеральных удобрений, внесено уже около 100 тыс. тонн на площади 1,5 млн га.

Оставшиеся 70 тыс. тонн будут внесены в вегетационный и послеуборочный периоды.

Среднее количество осадков за май составило почти 25 мм при норме 32 мм. Недостаток компенсировали с помощью агротехнических мероприятий. Закрытие влаги в Северо-Казахстанской области провели на всех посевных площадях.

Прогноз погоды на июнь благоприятный. По данным Казгидромета, ожидаются осадки во всех зерносеющих регионах. Специалисты прогнозируют, что в случае дождей урожай будет выше прошлогоднего на 15%.

Чтобы свести к минимуму неблагоприятное влияние погоды, необходимо постоянно повышать качество семян. Но как обстоят дела в этом направлении? По мнению акима области Кумара Аксакалова, все в порядке.

В текущем году показатель сортообновления составит 9,2%, что соответствует научно обоснованным нормам. Ежегодно ведется работа по финансированию весенних полевых и уборочных работ. Так, в текущем году «Аграрной кредитной корпорацией» выделено 20 млрд тенге. Через «КазАгроФинанс» профинансирована 231 заявка на 8 млрд тенге. По программе форвардного закупа удовлетворено 106 заявок на 29,5 млрд тенге.

Такое финансовое содействие, а еще помощь с минеральными удобрениями и удешевленным топливом должны послужить хорошей поддержкой аграриям.

Между тем еще накануне посевной депутаты североказахстанского маслихата оставили главную житницу страны без денег, необходимых для проверки качества семян, хотя ранее из бюджета области ежегодно на эти цели выделялись средства.

На них местные фермеры могли проверить качество посадочного материала. Но в нынешнем году все проверки пришлось делать за свой счет. У всех ли хватило на это денег и желания? Вопрос, скорее, риторический...

В региональную палату предпринимателей обратился директор одной из двух компаний, специализирующихся на проверке качества семян, Азамат Тлеубергенов (ТОО «ЗерноАгроЭксперт») и сообщил, что прежде финансирование осуществлялось по бюджетной программе «Определение сортовых и посевных качеств семенного и посадочного материала». С 2003 года эта процедура стала для фермеров обязательной. Без проб семенного материала аграрии не могут рассчитывать на субсидии.

– Финансирование в рамках данной программы не получила только наша область, – заявил Азамат Тлеубергенов. – Все прежние годы аграрии проверяли семена бесплатно, а в 2022-м это стало для них дополнительной нагрузкой.

Эффективность программы, согласно статистическим данным, давно доказана. После того как начал действовать Закон «О семеноводстве» и заработала программа проверки семян на всхожесть, средняя урожайность зернобобовых увеличилась на 3,5%, пшеницы – на три центнера с гектара, масличных – практически в два раза.

В 2021 году на проверку семян было выделено 160 млн тенге. На эти средства провели 69 тыс. исследований. На текущий год управление сельского хозяйства и земельных отношений подало заявку на выделение из бюджета 200 млн тенге. Но депутаты финансирование данного направления... не поддержали.

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