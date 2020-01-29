В расширенном заседании также приняли участие депутаты Мажилиса Парламента РК, представители Министерства сельского хозяйства, Комитета государственных доходов Минфина РК и Национальной палаты предпринимателей «Атамекен».
Участники отечественного зернового рынка констатировали, что из-за снижения зерновых цен в сезоне 2018–2019 года рынок переключился на более маржинальные культуры. Так, отмечен тренд на сокращение посевных площадей мягких сортов пшеницы при ее относительно неизменной урожайности, снизившейся в 2019 году в среднем по Казахстану до 9 центнеров с гектара.
Объем производства по пшенице мягкой, согласно данным Зернового союза, составил 10,4 млн тонн. В итоге совокупное предложение на рынке сформировалось на уровне 12,3 млн тонн, при переходящих остатках на начало сезона в 400 тыс. тонн и общем импорте 1,5 млн тонн.
Согласно прогнозам, казахстанский экспорт пшеницы мягкой в текущем году сократится на 21% по сравнению с прошлогодним сезоном до 4,8 млн тонн, а также вдвое снизится мучной экспорт, составив ориентировочно 1,24 млн тонн (в зерновом эквиваленте). Уменьшение экспорта эксперты объясняют изменением ситуации в соседнем Узбекистане – основном импортере казахстанской пшеницы, где в минувшем сезоне выращен богатый урожай зерновых, а также снижением объемов качественной пшеницы на казахстанском рынке. Снижение импорта ожидается до 1 млн тонн зерна.
Схожая ситуация наблюдается в отношении твердых сортов пшеницы. Посевные площади под них в прошлом году вследствие снижения закупочных цен были сокращены на 10% до 430 тыс. га. При средней урожайности около 13 центнеров на круг производство твердой пшеницы оценивается на уровне 560 тыс. тонн, что меньше чем в 2018 году на 23%.
Теперь о маржинальных видах культур. К таковым, по данным Зернового союза, нынче относятся ячмень и семена льна. Несмотря на прошлогоднее снижение урожайности, общий объем урожая ячменя в 2019 году составил 3,6 млн тонн. Его экспорт прогнозируется на уровне 1,3 млн тонн.
По семенам льна также отмечается рост площадей по сравнению с прошлым сезоном, в 2019 году было засеяно до 1,3 млн га, или на 17% больше, чем годом ранее. Лен на сегодня является наиболее маржинальной культурой, и многие хозяйства стараются включить его в свой севооборот. Урожайность в минувшем году была несколько ниже, чем в 2018-м, но в среднем колеблется в пределах 7–8 центнеров. При этом есть примеры, когда урожайность в определенных хозяйствах достигает 15 центнеров с гектара.
Что касается рапса, его выращивание в минувшем году встретило значительные трудности, и во многих хозяйствах его посевы пришлось списать из-за нашествия такого особо опасного вредителя, как капустная моль. Многие фермеры не были своевременно проинформированы уполномоченными органами об этой угрозе. Более того, применение тех препаратов, которые имелись на рынке против данного вредителя, не принесло положительных результатов даже при десятикратной дозировке... В итоге урожай рапса снизился на треть, до 230 тыс. тонн. Его себестоимость в текущем сезоне фактически оказалась убыточной для хозяйств.
Но вернемся к зерновым. Два негативных фактора в 2019 году повлияли на их производство. Первый – сильная засуха в основной вегетационный период с апреля по июль. Осадков выпало в 2,3 раза меньше среднегодовой нормы. Второй – в августе-сентябре чрезмерно частые дожди помешали темпам уборки, и это ухудшило качественные показатели урожая. Как следствие, у зерна наблюдается высокая влажность, большой процент проросших семян, низкая клейковина.
Помимо неблагоприятных метеорологических условий, отрасль испытывает дефицит современных высокоэффективных средств защиты растений, качественного семенного материала и минеральных удобрений.
Как было отмечено в ходе расширенного заседания, 92% от общего объема использованных удобрений и 83% от общего объема гербицидов применяются 5 000 сельхозпредприятий, остальной объем приходится на долю 41 тыс. крестьянских и фермерских хозяйств. Причем первые производят 65% зерновых и 53% масличных культур, и это дает основание считать их локомотивом отечественного производства зерновых.
У мелких хозяйств отсутствуют мотивация и возможности по соблюдению агротехнологий, использованию качественного семенного материала, внесению современных гербицидов и удобрений, что оборачивается невысоким качеством выращенного зерна.
Все это является следствием хронического дефицита финансирования отрасли, кредитование которой по линии банков второго уровня фактически отсутствует, а у государства не хватает финансовых ресурсов для полного удовлетворения потребностей хлеборобов.