В расширенном заседании также приняли участие депутаты Мажилиса Парламента РК, представители Министерства сельского хозяйства, Комитета государственных доходов Минфина РК и Национальной палаты предпринимателей «Атамекен».

Участники отечественного зернового рынка констатировали, что из-за снижения зерновых цен в сезоне 2018–2019 года рынок переключился на более маржинальные культуры. Так, отмечен тренд на сокращение посевных площадей мягких сортов пшеницы при ее относительно неизменной урожайности, снизившейся в 2019 году в среднем по Казахстану до 9 центнеров с гектара.

Объем производства по пшенице мягкой, согласно данным Зернового союза, составил 10,4 млн тонн. В итоге совокупное предложение на рынке сформировалось на уровне 12,3 млн тонн, при переходящих остатках на начало сезона в 400 тыс. тонн и общем импорте 1,5 млн тонн.

Согласно прогнозам, казах­станский экспорт пшеницы мягкой в текущем году сократится на 21% по сравнению с прошлогодним сезоном до 4,8 млн тонн, а также вдвое снизится мучной экспорт, составив ориентировочно 1,24 млн тонн (в зерновом эквиваленте). Уменьшение экспорта эксперты объясняют изменением ситуации в соседнем Узбекистане – основном импортере казахстанской пшеницы, где в минувшем сезоне выращен богатый урожай зерновых, а также снижением объемов качественной пшеницы на казахстанском рынке. Снижение импорта ожидается до 1 млн тонн зерна.

Схожая ситуация наблюдается в отношении твердых сортов пшеницы. Посевные площади под них в прошлом году вследствие снижения закупочных цен были сокращены на 10% до 430 тыс. га. При средней урожайности около 13 центнеров на круг производство твердой пшеницы оценивается на уровне 560 тыс. тонн, что меньше чем в 2018 году на 23%.

Теперь о маржинальных видах культур. К таковым, по данным Зернового союза, нынче относятся ячмень и семена льна. Несмот­ря на прошлогоднее снижение урожайности, общий объем урожая ячменя в 2019 году составил 3,6 млн тонн. Его экспорт прогнозируется на уровне 1,3 млн тонн.

По семенам льна также отмечается рост площадей по сравнению с прошлым сезоном, в 2019 году было засеяно до 1,3 млн га, или на 17% больше, чем годом ранее. Лен на сегодня является наиболее маржинальной культурой, и многие хозяйства стараются включить его в свой севооборот. Урожайность в минувшем году была несколько ниже, чем в 2018-м, но в среднем колеблется в пределах 7–8 центнеров. При этом есть примеры, когда урожайность в определенных хозяйствах достигает 15 центнеров с гектара.

Что касается рапса, его выращивание в минувшем году встретило значительные трудности, и во многих хозяйствах его посевы пришлось списать из-за нашествия такого особо опасного вредителя, как капустная моль. Многие фермеры не были свое­временно проинформированы уполномоченными органами об этой угрозе. Более того, применение тех препаратов, которые имелись на рынке против данного вредителя, не принесло положительных результатов даже при десятикратной дозировке... В итоге урожай рапса снизился на треть, до 230 тыс. тонн. Его себестоимость в текущем сезоне фактически оказалась убыточной для хозяйств.

Но вернемся к зерновым. Два негативных фактора в 2019 году повлияли на их производство. Первый – сильная засуха в основной вегетационный период с апреля по июль. Осадков выпало в 2,3 раза меньше среднегодовой нормы. Второй – в августе-сентябре чрезмерно частые дожди помешали темпам уборки, и это ухудшило качественные показатели урожая. Как следствие, у зерна наблюдается высокая влажность, большой процент проросших семян, низкая клейковина.

Помимо неблагоприятных метеорологических условий, отрасль испытывает дефицит современных высокоэффективных средств защиты растений, качественного семенного материала и минеральных удоб­рений.

Как было отмечено в ходе расширенного заседания, 92% от общего объема использованных удобрений и 83% от общего объема гербицидов применяются 5 000 сельхозпредприятий, остальной объем приходится на долю 41 тыс. крестьянских и фермерских хозяйств. Причем первые производят 65% зерновых и 53% масличных культур, и это дает основание считать их локомотивом отечественного производства зерновых.

У мелких хозяйств отсутствуют мотивация и возможности по соблюдению агротехнологий, использованию качественного семенного материала, внесению современных гербицидов и удобрений, что оборачивается невысоким качеством выращенного зерна.

Все это является следствием хронического дефицита финансирования отрасли, кредитование которой по линии банков второго уровня фактически отсутствует, а у государства не хватает финансовых ресурсов для полного удовлетворения потребностей хлеборобов.