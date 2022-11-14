​​​​​​​Зерно – на элеваторы

С завершением жатвы на полях страны фронт работ, связанных с хлебом, переместился на элеваторы.

В городе Акколе на подобном предприятии (представительство ТОО «Астық қоймалары», хлебная база № 4) принимают автопоезда, в кузовах которых – золотистое зерно нового урожая.

До того как отправить урожай на элеватор, зерносеющие хозяйства производят его предварительную просушку и очистку. В лаборатории хлебной базы сообщили, что при приемке зерна действуют единые требования: влажность не должна превышать 14%, сорность – 2% и некондиционность (битые, мелкие зерна) – 5%.

По словам заместителя директора хлебной базы № 4 Мэлса Жетписова, нынешний полевой сезон следует считать сухим, ведь дожди нынче случались нечасто, поэтому зерно идет неувлажненное, а потому – качественное. Уже на производст­венных площадках элеватора оно пройдет еще один цикл доводки до требуемых стандартов по трем вышеназванным критериям. А затем будет заложено в силосные емкости на хранение.

В целом мощность предприя­тия позволяет принять до 192 тыс. тонн зерна. Фактичес­кий ежегодный показатель – 1 300–1 400 тыс. тонн. Фермеры везут сюда свою продукцию на хранение до весны.

Часть приобретенного зернового ресурса элеватор отправляет на мукомольные заводы. Отгрузка идет не только по Казахстану, но и в ряд зарубежных стран. По заверениям представителей предприятия, за надеж­ность хранения зерновых ресурсов страны беспокоиться не следует, они – в надежных руках.

Если у хранителей главного продовольственного ресурса страны настала горячая пора, то фермеры подводят итоги только что завершенного полевого сезона. По информации руководителя отдела сельского хозяйства Аккольского района Гульжан Кенжиной, в целом год можно считать благоприятным.

Общая площадь ярового сева нынче составила около 182 тыс. гектаров. Из них 166 тыс. – зерновые и зернобобовые культуры. Еще на местных полях культивировались масличные, лен, кормовые травы и овощи.

Средняя урожайность зерновых – пшеницы, овса и ячменя – составила 11,2 центнера с гектара (такая цифра близка к среднему показателю по Акмолинской области). Для сравнения: в 2021-м было намолочено по 9,3 центнера на круг, поэтому можно констатировать отрадный факт – нынче аккольские хлеборобы смогли улучшить свой результат.

По словам Гульжан Кенжиной, сельское хозяйство района переживает процесс трансформации, связанный с новыми вызовами времени. Местные фермеры предпринимают шаги по диверсификации своих производств. Проявляется это в расширении перечня выращиваемых культур. Если всего лишь пару лет назад масличными в районе засевали всего 1 тыс. гектаров, то теперь эта цифра достигла 7 тыс. га.

Полеводы со стажем уже не замыкаются только на привычной сфере, а осваивают еще и животноводство. Те, кто специа­лизировался на мясном производстве, теперь подумывают об освоении молочной отрасли и земледелия. В общем, жизнь не стоит на месте и заставляет аграриев искать пути дальнейшего развития.

Нынче только новой техники закуплено на сумму в 1 млрд 480 млн тенге. Свои машинно-тракторные парки пополнили фермеры, принявшие участие в программе льготного лизингового кредитования. Четверть их затрат на покупку техники субсидирует государство. Новые приобретения – это тринадцать тракторов, четыре комбайна, три пресс-подборщика и один самоходный опрыскиватель. Кстати, последний очень необходим в земледелии, однако стоит ни много ни мало 185 млн тенге. Внушительные финансовые затраты на технику объяс­няются не только интересом к ней аграриев, но и элементарным подорожанием.

В минувшем году фермерское обновление техники потянуло на 1 млрд 200 млн тенге. Несколько лет назад сумма была в разы меньше. Резкий рост количества закупаемой техники, по мнению руководителя отдела сельского хозяйства, связан еще и с возможностями госпрограммы льготного кредитования.

В целом поддержка аграрной отрасли государством становится весомее, и с этим сегодня никто не поспорит. Без такой поддержки были бы невозможны хорошие урожаи. Отправляя выращенное зерно на элеватор, труженики земли пребывают в круговороте дел, связанных с подготовкой к следующему полевому сезону.