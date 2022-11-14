Свежий выпуск

​​​​​​​Зерно – на элеваторы

Рысбек Жантыкеев, Акмолинская область

С завершением жатвы на полях страны фронт работ, связанных с хлебом, переместился на элеваторы.

В городе Акколе на подобном предприятии (представительство ТОО «Астық қоймалары», хлебная база № 4) принимают автопоезда, в кузовах которых – золотистое зерно нового урожая.

До того как отправить урожай на элеватор, зерносеющие хозяйства производят его предварительную просушку и очистку. В лаборатории хлебной базы сообщили, что при приемке зерна действуют единые требования: влажность не должна превышать 14%, сорность – 2% и некондиционность (битые, мелкие зерна) – 5%.

По словам заместителя директора хлебной базы № 4 Мэлса Жетписова, нынешний полевой сезон следует считать сухим, ведь дожди нынче случались нечасто, поэтому зерно идет неувлажненное, а потому – качественное. Уже на производст­венных площадках элеватора оно пройдет еще один цикл доводки до требуемых стандартов по трем вышеназванным критериям. А затем будет заложено в силосные емкости на хранение.

В целом мощность предприя­тия позволяет принять до 192 тыс. тонн зерна. Фактичес­кий ежегодный показатель – 1 300–1 400 тыс. тонн. Фермеры везут сюда свою продукцию на хранение до весны.

Часть приобретенного зернового ресурса элеватор отправляет на мукомольные заводы. Отгрузка идет не только по Казахстану, но и в ряд зарубежных стран. По заверениям представителей предприятия, за надеж­ность хранения зерновых ресурсов страны беспокоиться не следует, они – в надежных руках.

Если у хранителей главного продовольственного ресурса страны настала горячая пора, то фермеры подводят итоги только что завершенного полевого сезона. По информации руководителя отдела сельского хозяйства Аккольского района Гульжан Кенжиной, в целом год можно считать благоприятным.

Общая площадь ярового сева нынче составила около 182 тыс. гектаров. Из них 166 тыс. – зерновые и зернобобовые культуры. Еще на местных полях культивировались масличные, лен, кормовые травы и овощи.

Средняя урожайность зерновых – пшеницы, овса и ячменя – составила 11,2 центнера с гектара (такая цифра близка к среднему показателю по Акмолинской области). Для сравнения: в 2021-м было намолочено по 9,3 центнера на круг, поэтому можно констатировать отрадный факт – нынче аккольские хлеборобы смогли улучшить свой результат.

По словам Гульжан Кенжиной, сельское хозяйство района переживает процесс трансформации, связанный с новыми вызовами времени. Местные фермеры предпринимают шаги по диверсификации своих производств. Проявляется это в расширении перечня выращиваемых культур. Если всего лишь пару лет назад масличными в районе засевали всего 1 тыс. гектаров, то теперь эта цифра достигла 7 тыс. га.

Полеводы со стажем уже не замыкаются только на привычной сфере, а осваивают еще и животноводство. Те, кто специа­лизировался на мясном производстве, теперь подумывают об освоении молочной отрасли и земледелия. В общем, жизнь не стоит на месте и заставляет аграриев искать пути дальнейшего развития.

Нынче только новой техники закуплено на сумму в 1 млрд 480 млн тенге. Свои машинно-тракторные парки пополнили фермеры, принявшие участие в программе льготного лизингового кредитования. Четверть их затрат на покупку техники субсидирует государство. Новые приобретения – это тринадцать тракторов, четыре комбайна, три пресс-подборщика и один самоходный опрыскиватель. Кстати, последний очень необходим в земледелии, однако стоит ни много ни мало 185 млн тенге. Внушительные финансовые затраты на технику объяс­няются не только интересом к ней аграриев, но и элементарным подорожанием.

В минувшем году фермерское обновление техники потянуло на 1 млрд 200 млн тенге. Несколько лет назад сумма была в разы меньше. Резкий рост количества закупаемой техники, по мнению руководителя отдела сельского хозяйства, связан еще и с возможностями госпрограммы льготного кредитования.

В целом поддержка аграрной отрасли государством становится весомее, и с этим сегодня никто не поспорит. Без такой поддержки были бы невозможны хорошие урожаи. Отправляя выращенное зерно на элеватор, труженики земли пребывают в круговороте дел, связанных с подготовкой к следующему полевому сезону.

Популярное

Все
В Уральске семья ребенка, лишившегося обеих рук в результате удара током, получила ключи от квартиры
​​​​​​​Знакомьтесь, это Достоевский
Конституционный суд: по надежным лекалам
Кубок Казахстана у «Ордабасы»
​​​​​​​Свернуть с дороги в «климатический ад»
Обновления локомотивов – только от отечественного производителя
​​​​​​​Женское дело
Помощь сердцу и сосудам
Общемедальный зачет за нами
​​​​​​​Три «орешка» Сарыозека
Быть или казаться здоровой?
Беспилотники и марихуана
​​​​​​​Лыжи торжествуют!
​​​​​​​Если с болезнью не справиться...
Вирус тоже хочет жить
Вакцина от равнодушия
​​​​​​​Зерно – на элеваторы
Двое рабочих упали с 14-го этажа в Астане, один погиб
Закон Республики Казахстан
"Учительницу с VIP-пропуском от МВД" наказали в Каскелене – видео
Еще одну страну без визы смогут посещать казахстанцы
Браконьер на лодке пытался скрыться от полицейских на вертолете (видео)
Дайрабаев высказался о внешней политике Казахстана
Конституционный закон Республики Казахстан
Казахстан подписал Соглашение о реализации проектов по производству "зеленого" водорода
Премьер Казахстана прибыл в Египет
Несмотря на потерю зрения, режиссер Станислав Цих создал свой театр и пообещал Усть-Каменогорску фестиваль мирового уровня
Президент выразил соболезнования родным и близким Копена Амирбека
Ауесбаев ответил на критику оппонентами его партии
Ребенок под защитой государства – Кошанов о позиции Токаева
Беременная женщина выбросилась с 8-го этажа в Алматы
В Правительстве обсудили ход исполнения Программы повышения доходов населения
Пакистан заинтересован сотрудничать с Казахстаном в нефтегазовой сфере
Жительница Балхаша убила свою мать за замечание
Завершено расследование по делу директора "Астана-Зеленстрой"
Стали известны новые данные о пострадавших в ДТП с автобусами в Алматы
"Не хотели хайповать" – Кажыкен ответил, почему не приехал на место ЧП в Шахтинске
Какие документы подписали Казахстан и Туркменистан по итогам переговоров
"Пора признать, что система ОСМС провалилась" – депутат Конуров призывает вернуться к государственной медицине
Нарастить объемы взаимной торговли до миллиарда долларов договорились Казахстан и Туркменистан
Дело об истязании мужем беременной жены расследует полиция Алматы
Президент посетил торжественный концерт в честь Дня Республики
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главой Европейской комиссии
Казахстанский боксер нокаутировал мексиканца на профессиональном ринге
Астана попала в Книгу рекордов Гиннесса
Водитель выпрыгнул из машины на полном ходу в Павлодарской области
Иманбек Зейкенов женился
Новый праздник появился в Казахстане
Экс-главу Китая вывели под руки из президиума на съезде КПК
Водителям "скорой помощи" запретили проезжать на красный и выезжать на встречную полосу
Закон Республики Казахстан Об амнистии
Венецианская комиссия оценила проходящие в Казахстане преобразования
Пять человек погибли в ДТП на трассе в Атырауской области
Акимат Алматинской области сделал заявление после гибели мужчины в массовой драке
Лодка с рыбаками перевернулась на водохранилище в Карагандинской области
Адвокат пытался подкупить потерпевшую сторону в Караганде
Воспитатель била детей в детсаду Аксу

Читайте также

Свежий выпуск
Преодолеть правовой нигилизм
Свежий выпуск
Демократии надо учиться
Свежий выпуск
Вакцина от равнодушия
Свежий выпуск
​​​​​​​Если с болезнью не справиться...

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]