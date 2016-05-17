​Зерно сеем, скот растим

Асель МУКАНОВА

Цифры в своем докладе привела вице-министр сельского хозяйства Гульмира Исаева. Объем валовой продукции сельского хозяйства, по ее словам, за I квартал нынешнего года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом увеличился на 2,9% и составил 317,8 млрд тенге. Рост обеспечен за счет увеличения объемов производства животноводческой продукции на 3% (303,6 млрд тенге). Объем инвестиций в основной капитал возрос на 21,1% и составил 25,5 млрд тенге.

По оперативным данным областных управлений сельского хозяйства, по состоянию на 16 мая во всех регионах республики завершены работы по закрытию влаги, кроме Актюбинской области. Для проведения весенне-полевых работ обеспечена поставка 366,8 тыс. тонн удешевленного ГСМ.

В 2016 году общая посевная площадь сельхозкультур составит 21,6 млн га. Зерновыми будет засеяно 15,2 млн га, масличными – 1,9 млн га, кормовыми – 4 млн га, овощебахчевыми культурами и картофелем – 411 тыс. га.

Отвечая на вопрос журналистов о прогнозе на будущий урожай зерновых, директор департамента производства и переработки растениеводческой продукции Ажар Каджибекова сослалась на научно-исследовательские институты, которые прогнозируют урожай-2016 на уровне прошлого года, но все, конечно, будет зависеть от погодных условий. При этом, по словам А. Каджибековой, вырастут объемы экспорта зерна, именно сейчас прорабатываются рынки Китая и Ирана на этот счет.

Продолжается реализация проекта «Развитие экспортного потенциала мяса КРС». За I квартал в рамках программы «Сыбаға» прокредитован закуп 10 тыс. голов. Всего в породном преобразовании участвуют более 11 тыс. хозяйств с охватом 773 тыс. поголовья КРС.

Продолжаются работы по освоению отгонных пастбищ. Создано 848 колодцев, что позволило ввести в оборот 1,8 млн га земли. В текущем году будет введено еще 600 колодцев.

– Когда мы начинали несколько лет назад программу развития экспортного потенциа­ла мяса, анализ показал, что доля мясных племенных коров в общей численности была менее 1%. В целом доля племенного скота мясного, молочного и комбинированного направлений составляла 2%, или 120 тысяч голов среди 6,1 миллиона голов. Поэтому было принято решение о завозе зарубежной генетики, чтобы повысить долю местного племенного поголовья, которое потом можно использовать для скрещивания с местными породами с целью улучшения генетики, – рассказала Г. Исаева. – При плане 72 тысячи голов завезли 60 тысяч, и с прошлого года этот процесс остановили. Созданы 120 новых репродукторов, которые работают с зарубежной генетикой. Сейчас всеми племенными субъектами, а их в Казахстане 726, реализуется ежегодно около 34 тысяч голов скота мясного направления. Доля мясного племенного поголовья выросла до 10,2%, с учетом молочного направления – до 22%. Для сравнения: в Европе этот показатель составляет 50%, в США – 80%. Но мы создали основу, которая позволяет использовать эту генетику уже сейчас и проводить быстрыми темпами породное преобразование.

Популярное

Все
Конституция как стратегическая опора развития страны
Два золота из Праги
Обновление государственной модели и укрепление правовых гарантий
Новая Конституция: волонтерство и благотворительность получили официальный статус в Казахстане
Победа и бонус в придачу
Наградили лучших животноводов
Укрепляя кадровый потенциал
Провал Германии и Нидерландов
Праздник пришел на землю Улытау
По следам сказки «Алтын сақа»
Безопасное лето
Госдолг РК остается одним из самых низких в  мире
Гости здесь круглый год
Россыпь наград от кадетов
Искусство без границ
Обретет ли локальный проект республиканский размах?
Прицел на Азиаду
Плюс один новый завод в Казахстане
Указ Президента Республики Казахстан о назначении
Абсолютное право на жизнь: что закрепили в новой Конституции Казахстана
Новый этап изучения Улуса Джучи
Старые шины получают вторую жизнь: как в Темиртау перерабатывают отходы
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки, наукоемких территорий, социального обеспечения, образования, здравоохранения    и    воинской    службы
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правового положения военнослужащих, обороны и воинской службы
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации, защиты персональных данных, дорожного движения и регулирования передовых технологий на транспорте
В Казахстане обновили еще три железнодорожных вокзала
По поручению Главы государства правительство намерено снизить инфляцию ниже 10% в текущем году
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам газоснабжения и электроэнергетики
Гвардейцы говорят по-казахски
Балхаш: вместо дикого пляжа – ривьера
Мост избавил от заторов
Аудит выявил нарушения на миллиарды тенге в коммунальных предприятиях Астаны
Выручили проливные дожди
Село, которое растет
Тело полицейского сожгли в Алматинской области
ОПГ использовала схему оформления кредитов на несуществующие автомобили
Мастер слова
Чемпионат четырех континентов впервые пройдет в Казахстане
Чистая вода для села
Спектакли на террасе
Мудрый, добрый, человечный...
Мостостроителям дан срок до сентября
Педагог с большой буквы
Саудиты стремительно достраивают самое высокое здание в мире
Казахстанцам с крупным первоначальным взносом снизят ставку по ипотеке
Сильные дожди с градом нагрянут в Казахстан
Начнут выращивать форель и осетра
Трёхлетний Амре получил Благодарственное письмо Главы государства
Великий писатель земли кыргызской
Певец из Семея установил национальный рекорд
Вышла ТЭЦ из «красной» зоны рисков
Аномальная жара накроет Казахстан
Крупнейший крытый аквапарк строится в Костанае
Должников пора призвать к ответу
Димаша Кудайбергена встретили в акимате Актюбинской области
Новые села на карте газоснабжения
Плотину на озере Иссык вновь вернут государству
Когда спадет жара в Казахстане
От «тихой» промышленности до тяжелой индустрии
Где и когда посмотреть прямую трансляцию матча открытия ЧМ-2026

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]