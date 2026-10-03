Зерновая отдача превысила прогнозы

Сельское хозяйство
Айжан Шаукулова
собственный корреспондент по Актюбинской области

В Актюбинской области в финальную стадию вступила уборочная кампания

фото предоставлено пресс-службой акима области

Нынче механизаторам региона предстояло убрать урожай с 435 тыс. га зерновых, 84 тыс. га масличных культур, а также с 6 тыс. га, занятых картофелем, овощами и бахчевыми.

В областном управлении сельского хозяйства отметили, что, несмотря на летнюю засуху, иссушившую поля в ряде районов, область собрала больше зерна, чем планировалось.

– Изначально мы рассчитывали получить порядка 550 тысяч тонн зерна. Однако на сегодняшний день, когда уборка выполнена на 92,6 процента, в бункерном весе намолочено уже 562 тысячи тонн. Средняя урожайность по региону составила 14,2 центнера с гектара. Это ощутимо выше показателей аналогичного периода прошлого года, когда хлеборобы получили 414 тысяч тонн при урожайности 10,6 центнера с гектара, – сообщил заместитель руководителя управления сельского хозяйства области Айсултан Кенбейлов.

Урожайность по региону сложилась неравномерно. В тройку лидеров по намолоту зерна на круг вошли Хромтауский район с показателем 19,3 цент­нера, Мартукский, где собрали по 15,9 центнера, и Каргалинский район с результатом 15,3 центнера.

В то же время главный зерновой район области – Айтекебийский – в этом сезоне столкнулся с серьезными испытаниями. Здесь урожайность зафиксирована на скромном уровне 6,8 центнера с гектара.

Причину подобного отставания пояснил Айсултан Кенбейлов:

– Айтекебийский район традиционно занимает наибольшую долю в зерновом клине области, однако в июле и августе, в самый ответственный период налива и формирования колоса, здесь установилась 40-градусная жара. Экстремально высокие температуры буквально заблокировали развитие хлебов: из-за дефицита влаги и термического ожога пшеница вынужденно созрела раньше срока, не успев набрать массу. Зерно получилось мелким, что сразу отразилось на итоговых цифрах.

При благоприятной погоде оставшиеся площади зерновых хлеборобы планируют убрать в течение недели.

Параллельно в хозяйствах продолжается уборка других сельскохозяйственных культур. В самом разгаре обмолот масличных – сафлора и льна. Начинается уборка подсолнечника. Более чем наполовину убран картофель. При средней урожайности «второго хлеба» в 202 центнера с гектара, плантации в 2,1 тыс. га дали 42,1 тыс. тонн клубней. С площади в 1,7 тыс. га, отведенной под овощи, собрано 33,2 тыс. тонн продукции. Уборка продолжается.

Как заверили в областном управлении, с размещением урожая проблем нет. Суммарная вместимость зерно­хранилищ составляет 710 тыс. тонн. Из них 406 тыс. тонн – в восьми лицензированных элеваторах, 304 тыс. тонн – в закромах самих хозяйств. На данный момент элеваторы загружены на 34%.

– Качество поступающего зерна в этом году высокое. Около 75 процентов обследованной пшеницы относится к третьему классу, а 22 процента – к четвертому. Показатели отличные: клейковина составляет от 23 процентов. Что касается ячменя, то он на 100 процентов соответствует второму классу, – подчерк­нул Айсултан Кенбейлов.

Высокий темп уборочной стал возможен благодаря масштабному обновлению машинно-тракторного парка и системной господдержке. На проведение уборочных работ по программе «Кең дала – 2» аграриям региона было выдано 8 млрд тенге кредитов под 5% годовых, из них 3,2 млрд – через СПК «Актобе».

Для сравнения: в прошлом году было выдано 5,9 млрд. тенге. Кроме того, из бюджета на субсидирование растениеводства выделено 2,1 млрд тенге, из которых 1,6 млрд уже выплачено фермерам.

Крестьянские хозяйства продолжают обновлять машинно-тракторный парк. С начала года они приобрели 843 единицы новой сельхозтехники на сумму 13,7 млрд тенге, из них 704 единицы оформлено в лизинг через «КазАгроФинанс».

Всего на полях области в настоящее время задействовано 1,5 тыс. тракторов и около 600 зерноуборочных комбайнов. Бесперебойная работа агрегатов обеспечивается благодаря выделению 8 тыс. тонн льготного дизельного топлива по фиксированной цене 284 тенге за литр, что на 15% дешевле рыночной стоимости на АЗС.

#сельское хозяйство #2026 #урожай #зерновые

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