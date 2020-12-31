Zero waste

Колонка обозревателей
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В Правительстве рассмотрели вопросы заключения меморандума о взаимопонимании с МВФ
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Более 800 млн тенге задолжал акимат Костанайской области за обучение детей в частных творческих кружках и спортивных секциях
Дома, занесенные почти по крышу песком. Это реальность, которая нас ждет?
Шахтеры «АрселорМиттал Темиртау» недовольны тем, что в угольном департаменте компании медленно набирают в шахты специалистов
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Дипломат сделал рискованное заявление ТАСС, в котором отметил, что Казахстан не остановится на принятии Декларации о суверенитете, а добьется полной государственной независимости
Правовой фундамент легитимности государства
Один из полуграмотных работников КГБ прилежно записал: «Кулмагамбетов злобно молчал и антисоветски улыбался»
Бремя и время первых
Водителям "скорой помощи" запретили проезжать на красный и выезжать на встречную полосу
Декларация для нас стала буревестником грядущих перемен
Первый шаг – он трудный самый
Два трупа обнаружили в Актобе: задержаны подозреваемые
Совместное заявление для прессы глав государств Центральной Азии и президента Европейского Совета
Казахстан и Узбекистан подписали Дорожную карту
Тела двух мужчин обнаружили возле банного комплекса в Актобе
Казахстан празднует День Республики
Аральскую проблематику обсудили сенаторы Казахстана и Узбекистана
Курсы валют на 25 октября
Права на земельные участки хотят предоставлять в электронном формате в Казахстане
Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем Республики
Вопросы сотрудничества обсудили заместители глав правительств Казахстана и Узбекистана
Касым-Жомарт Токаев принял участие в красивой церемонии поднятия флага. Видео
Груженный машинами автовоз опрокинулся в кювет в Костанайской области
Древнее поселение эпохи бронзы, похожее на Аркаим, раскопали в Костанайской области.
Шестилетние братья скончались от неизвестной болезни в Костанайской области
Женщину-юриста убили в Алматы
Установлен подозреваемый в убийстве женщины-юриста в Алматы
Студенты колледжа повесились в Шымкенте
Столица Казахстана становится хабом мировой политики
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20-летний таксист на арендованном авто распространял наркотики в Астане
В убийстве женщины-юриста в Алматы подозревают ее бывшего мужа
Какие документы подписали Казахстан и Туркменистан по итогам переговоров
Около 150 тысяч россиян выехали из Казахстана за две недели
Выдворение из Казахстана российского хирурга прокомментировали в МВД
"Пора признать, что система ОСМС провалилась" – депутат Конуров призывает вернуться к государственной медицине
Дело об истязании мужем беременной жены расследует полиция Алматы
Смертельное ДТП с участием автобуса и ГАЗели произошло в Туркестанской области (видео)
Нарастить объемы взаимной торговли до миллиарда долларов договорились Казахстан и Туркменистан
Президент посетил торжественный концерт в честь Дня Республики
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главой Европейской комиссии
Казахстанский боксер нокаутировал мексиканца на профессиональном ринге
Астана попала в Книгу рекордов Гиннесса
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