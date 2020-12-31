Колонка обозревателей

Zero waste

Дулат Молдабаев
Получить «ноль отходов», по крайней мере в обозримом будущем, практически невозможно. Но стремиться к этому надо, к примеру, с помощью наилучших доступных технологий, речь о которых шла на Международной конференции по вопросам «зеленой» экономики и перехода на принципы НДТ, проходившей на площадке Международного центра «зеленых» технологий и инвестиционных проектов в столице.

Все предельно просто. Наилучшие – значит наносящие наименьший вред окружающему миру, экономящие ресурсы и энергию. Под словом «доступные» понимают экономически эффективные механизмы, уже внедряемые на промышленных объектах. А технологии подразумевают способы и методы, посредством которых мы можем снизить отрицательное воздействие на природную среду и человека.

Один из спикеров – директор департамента окружающей среды и развития ЭСКАТО ООН Стефанос Фотиу отметил, что Казахстан – активный член Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана. Во время встречи с представителями ЭСКАТО в прошлом году Президент страны Касым-Жомарт Токаев сказал, что наша страна открыта ко всестороннему взаимодействию и готова участвовать во всех мероприятиях этой организации. Сегодня многие понимают, что усилия национальных правительств по достижению целей устойчивого развития требуют координации на региональном и субрегиональном уровнях.

Действительно, в любом регио­не в какой-то момент возникает дилемма в вопросе сохранения окружающей среды, достижения энергоэффективности, сокращения полигонов ТБО. И в зависимос­ти от степени владения информацией о технологиях принимают решение – сжигать или перерабатывать мусор.

Опыт управления отходами – сбора и переработки мусора – накоплен в Европе. Сокращение, повторное использование и утилизация – эти ключевые слова на устах многих европейцев, стремящихся к тому, чтобы понятия «зеленая» экономика» и «экономика замкнутого цикла» стали нормой жизни. Принципы ресурсосбережения, энергосбережения, применения малоотходных технологий, эффективного экоменеджмента, сокращения эмиссии в окружающую среду затрагивают не только методы ведения бизнеса, но и поведение обычного потребителя.

Во многих уголках планеты НДТ рассматриваются как один из наи­более действенных подходов к обеспечению высокого ресурсо­сбережения, в том числе энергоэффективности экономики. До сего дня крупные тепловые установки функционируют во всех странах Европы. Полтора десятка лет назад они вбрасывали в атмосферу львиную долю диоксида серы, вносили значительную лепту в загрязнение воздуха диоксидом углерода и оксидом азота. С использованием наилучших доступных технологий за последние годы крупные установки для сжигания на территории ЕС сократили выбросы пыли на 84%, диоксида серы – на 86%, оксида азота – на 57%, диоксида углерода – на 31%.

Есть голоса, пророчествующие Казахстану с учетом его сырьевой экономической направленности нескорое избавление от ископае­мого топлива в энергетической отрасли. Однако глобальные изменения, уже заметные не­вооруженному глазу, не оставляют времени на раздумья. На пути достижения целей устойчивого развития наша страна активно участвует в международном диалоге по развитию возобновляемой энергетики, энергоэффективных и энергосберегающих технологий, защите окружающей среды и борьбе с изменением климата, а также по изучению накопленного опыта с целью обмена передовыми практиками. В республике принята концепция по переходу к «зеленой» экономике, инициирована и реализуется программа партнерства «Зеленый мост», работает международный центр «зеленых» технологий.
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