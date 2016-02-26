​Жадность одолела

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Валерий МЕРЦАЛОВ, Северо-Казахстанская область

Многие североказахстанцы могут подтвердить, что порой купленные ими продукты оказывались «какими-то не такими». Проведенные полицейскими оперативные мероприятия со всей достоверностью подтвердили: это ощущение не было ложным. А виной всему – подпольный цех, в котором перебивали дату изготовления продукции и под видом свежей поставляли в торговые точки областного центра. Судя по количеству запасов, дело было поставлено с размахом.

В цех полицейские нагрянули 25 февраля и, по словам начальника отдела УБОП Данияра Касымова, задержали на территории предприятия грузовую машину с сырками, судя по маркировке, сошедшими с конвейера... в тот самый день, хотя завод-изготовитель находится за тысячи километров в Калужской области РФ.

Следствию предстоит выяснить немало деталей, в том числе и такой: с какого момента предпринимателя, пользовавшегося репутацией крупного поставщика продуктов питания, жадность толкнула на обман земляков. 

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