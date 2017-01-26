В мире
Жак Ширак вылвинут номинируют" на Нобелевскую премию мира
Сторонники бывшего французского лидера Жака Ширака предложили выдвинуть его на Нобелевскую премию мира, передает Kazpravda.kz со ссылкой на rosbalt.ru.

"Мы считает своим долгом сделать так, чтобы глас мира был услышан в мире, где расцветает насилие и неопределенность, потому что на данный момент необходимо напомнить тем, кто ответственен за мир, начать действовать", – говорится в письме в Нобелевский комитет в Осло. 

Среди тех, кто считает, что экс-президент страны достоин Нобелевки, экс-премьер времен правления Ширака (1997-2007) Жан-Пьер Раффарен.

Уйдя с президентского поста, Жак Ширак вошел в состав Конституционного совета Франции, став его пожизненным членом.

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