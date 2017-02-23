Жакип Асанов предлагает отправить региональных прокуроров работать в колонии
Азамат Сыздыкбаев
Генеральный прокурор РК Жакип Асанов раскритиковал нынешний формат работы областных прокуратур, передает Kazpravda.kz.
По его мнению, прокурорам необходимо быть "ближе к народу" для повышения эффективности работы.
"Я обращаюсь ко всем прокурорам областей, у нас есть департамент (департамент по надзору за соблюдением прав лиц, задержанных, заключенных под стражи и отбывающих уголовное наказание – Прим.ред.), который следит, надзирает за местами лишения свободы. 15 человек сидят здесь, с утра до вечера бумаги пишут. 10 из них надо выгнать, пусть там, в колониях, сидят, и не нужны эти бумаги, лишние. Они друг другу пишут бумаги. Оставьте там (в департаменте – Прим. ред.) три-четыре человека, чтобы почту проверяли и отвечали вовремя. Хватит! А те остальные должны работать с народом", – заявил Генпрокурор.
Асанов считает необходимым открыть в каждом РОВД кабинет прокурора, чтобы осужденные и адвокаты имели возможность быстро обжаловать приговор.
"В каждом РОВД должен быть кабинет прокурора. Мы потом будем давать оценку. Мы сейчас думаем, каким образом мы можем создать центры правоохранительных услуг, мобильные группы будут, которые немедленно будут выезжать", - сказал он.
По его словам, стоимость предлагаемой реформы обойдется недорого.
"Вы знаете, во сколько обошлись эти "прозрачные" комнаты (комнаты для допроса в РОВД – Прим. автора)? Вы не поверите, 160 тысяч тенге – это сколько долларов? 500 долларов. Неужели у нас в государстве нет 500 долларов? Конечно, иногда боишься такие инициативы говорить, потому что миллиарды попросят, а потом придется сажать кого-то", – сказал Асанов.