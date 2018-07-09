Жакип Асанов призвал юристов переквалифицироваться из защитников в судьи

Председатель Верховного суда РК Жакип Асанов обратился к юридическому сообществу с призывом поступать в Академию правосудия, переквалифицироваться и пополнить в дальнейшем ряды судейского корпуса. Свое обращение он опубликовал на сайте Верховного суда
"Если вы энергичны, амбициозны, целеустремленны и готовы посвятить свою жизнь служению закону и обществу, приглашаю вас в магистратуру Академии правосудия. Здесь вы приобретете все необходимые знания и навыки для того, чтобы стать судьей. Это будет максимально объективный процесс. Я гарантирую вам прозрачность работы комиссии. В Академию пройдут только самые достойные. Мы хотим, чтобы в судах Казахстана работали лучшие из лучших! Станьте одним из них! Внесите свой вклад в развитие страны!" – заявил Асанов.
В своем обращении глава ведомства не преминул не отметить, что судья – это благородная профессия и вершина юридической карьеры.
"Это не просто профессионализм, это особый авторитет, обладание повышенным чувством справедливости, законности, сострадания и ответственности за каждое принятое решение. Недаром мыслители называют судью "говорящим законом". В нашем обществе судья – это продолжатель традиций суда биев. Они в казахстанской истории были эталоном чести, справедливости, ораторского искусства, знаний и многих других положительных человеческих качеств. Они пользовались в степи неукоснительным авторитетом и доверием. Недаром время расцвета Казахского ханства связано с именами Айтеке би, Казыбек би и Толе би", – заверил Асанов.
Кроме того, председатель Верховного суда напомнил, что по поручению Главы государства в республике начата масштабная модернизация судебной системы.
"Одна из важнейших задач в проводимой работе – улучшение системы отбора судей. В судейский корпус должны приходить только самые достойные и подготовленные по итогам сложнейшего, а самое главное, прозрачного конкурса. Недаром первой приоритетной программой Верховного суда определена "МІНСІЗ СУДЬЯ" (Безупречный судья)", – подчеркнул председатель.
Более того, по его словам, прорабатывается ряд комплексных решений по совершенствованию системы отбора и карьерного роста судей. Эта работа ведется совместно с Высшим судебным Советом.
"Особое внимание уделяется судебному образованию. Это ключевой фактор для улучшения судебной власти и подготовки судей новой формации. Данную задачу в полной мере решает Академия правосудия при Верховном суде. Она создана с учетом ведущего зарубежного опыта. На сегодня это – единственный специализированный вуз, где обучение ведется с ориентиром на конкретные потребности судебной системы", – отметил Асанов.
В заключение он добавил, что выпускники Академии правосудия имеют преимущества в дальнейшей профессиональной судебной деятельности.