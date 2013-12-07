Жаль, о нас фильмов не снимают

Здоровье нации выведено Президентом в разряд стратегических государственных приоритетов, а ни у кого не вызовет сомнения утверждение, что здоровье отдельного человека в первую очередь зависит от того, как и чем он питается. Поэтому у себя в кафе «Суперблин» мы особое внимание сосредоточили на качестве продукции, для нас престиж дороже всего. Второй незыблемый принцип – вкупе с разнообразием привлекательный вид блюд. Жаль, что сегодня на эту тему не снимают фильмов, как «Девчата», например, книг не пишут, как Виль Липатов. А ведь есть о чем поговорить. Со своего места я прекрасно вижу, как воспринимается человеком красиво поданное кушанье – самый непоседливый невольно проникается самоуважением. Так что мы не просто насыщаем посетителей, а еще и развитию культуры питания способствуем. Вот как можно смотреть на свою «не героическую» профессию, если занимаешься любимым делом и знаешь, что оно обеспечит тебе надежное будущее благодаря поддержке бизнеса государством.

Евгения РЫБАЛКО, повар, Северо-Казахстанская область