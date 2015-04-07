Жалоб на нарушения предвыборной кампании в ЦИК не поступало Политика 1298 Эльмира Киргеева

С начала текущей выборной кампании информации о нарушениях норм избирательного законодательства не поступало, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на секретаря ЦИК РК Бахыта Мельдешова.



"В период текущей выборной кампании жалоб о нарушении норм избирательного законодательства не поступало, обращений поступило 28: более трети из них – по разъяснению законодательства о выборах, 4 – о намерении баллотироваться в президенты республики, 3 – по вопросам проведения предвыборной агитации. Заявителям даны разъяснения в соответствии с Конституционным законом о выборах", – сказал он.



Мельдешов также разъяснил нормы выборного законодательства и, в частности, ответственность участников избирательного процесса.



Так, граждане несут уголовную ответственность в случае воспрепятствования свободному осуществлению гражданами своих избирательных прав, незаконного вмешательства в работу избирательных комиссий, нарушения тайны голосования, воспрепятствования голосованию, исполнению обязанностей, связанных с подсчетом голосов и определением результатов голосования.



"В каждой территориальной и участковой избирательной комиссии размещаются подготовленные Центризбиркомом плакаты с нормами действующего законодательства по ответственности за нарушение законодательства о выборах", – добавил он.

