Жалобы и предложения – через QR

Закон и Порядок
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Айжан Шаукулова
собственный корреспондент по Актюбинской области

В Актюбинской области в рамках республиканской акции «Безопасный дом» запущен новый цифровой инструмент взаимодействия с полицией. В подъездах многоэтажек, во дворах и других общественных местах появились информационные таблички с QR-кодами.

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Отсканировав код с помощью смартфона, можно сообщить о проблеме, обратить внимание полиции на вопросы безопас­ности или предложить способ решения конкретной проблемы. Информация поступает в полицию и берется на контроль.

Жители области активно воспользовались новой возможностью. Только за первые сутки поступило 20 обращений. В них поднимаются вопросы, которые непосредственно влияют на безопасность и комфорт людей: недостаточное освещение дворов, необходимость установки камер видеонаблюдения, дорожных знаков, шлагбаумов и разметки, уборка мусора.

Например, жители одного из жилых массивов Актобе сообщили о случаях хищения строительных материалов и проблеме с крупногабаритным мусором, который оставляют грузовики. В качестве решения они предложили установить камеры видеонаблюдения и усилить патрулирование территории.

Жители города Шалкара обратили внимание на безо­пасность детей и предложили установить возле высотных домов дорожные знаки и лежачие полицейские. Еще одно обращение касалось двух старых малосемейных общежитий. По словам заявителей, здания находятся в неудовлетворительном состоянии и негативно влияют на облик города. В качестве возможного решения было предложено рассмотреть вопрос об их сносе с последующим строительством на этом месте новых жилых домов.

Кроме того, возле общежитий часто собирается молодежь, что нередко становится причиной конфликтных ситуаций и драк. В связи с этим было предложено усилить меры по обеспечению общественного порядка на данной территории.

В областном департаменте полиции подчеркнули, что каждое обращение рассматривается и отрабатывается совместно с заинтересованными государственными органами. Как отметил заместитель начальника управления общественной безопасности ДП области Нурлыбек Суйентаев, наличие понятного и доступного цифрового инструмента позволяет жителям оперативно сообщать о проблемах и активнее участвовать в обеспечении порядка и безопасности по мес­ту проживания.

#полиция #Шалкар #обращения #закон и порядок #Безопасный дом

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