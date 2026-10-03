Жалобы и предложения – через QR

Отсканировав код с помощью смартфона, можно сообщить о проблеме, обратить внимание полиции на вопросы безопас­ности или предложить способ решения конкретной проблемы. Информация поступает в полицию и берется на контроль.

Жители области активно воспользовались новой возможностью. Только за первые сутки поступило 20 обращений. В них поднимаются вопросы, которые непосредственно влияют на безопасность и комфорт людей: недостаточное освещение дворов, необходимость установки камер видеонаблюдения, дорожных знаков, шлагбаумов и разметки, уборка мусора.

Например, жители одного из жилых массивов Актобе сообщили о случаях хищения строительных материалов и проблеме с крупногабаритным мусором, который оставляют грузовики. В качестве решения они предложили установить камеры видеонаблюдения и усилить патрулирование территории.

Жители города Шалкара обратили внимание на безо­пасность детей и предложили установить возле высотных домов дорожные знаки и лежачие полицейские. Еще одно обращение касалось двух старых малосемейных общежитий. По словам заявителей, здания находятся в неудовлетворительном состоянии и негативно влияют на облик города. В качестве возможного решения было предложено рассмотреть вопрос об их сносе с последующим строительством на этом месте новых жилых домов.

Кроме того, возле общежитий часто собирается молодежь, что нередко становится причиной конфликтных ситуаций и драк. В связи с этим было предложено усилить меры по обеспечению общественного порядка на данной территории.

В областном департаменте полиции подчеркнули, что каждое обращение рассматривается и отрабатывается совместно с заинтересованными государственными органами. Как отметил заместитель начальника управления общественной безопасности ДП области Нурлыбек Суйентаев, наличие понятного и доступного цифрового инструмента позволяет жителям оперативно сообщать о проблемах и активнее участвовать в обеспечении порядка и безопасности по мес­ту проживания.