Жамаубаев назвал не освоившие бюджет министерства и акиматы

Правительство, Экономика
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Елисеева Екатерина
корреспондент

Какие министерства и акиматы не освоили бюджет, рассказал министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев на заседании Правительства РК, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: primeminister.kz

По словам спикера, расходы государственного бюджета исполнены на 93,5%, республиканского – на 94,7%, местных бюджетов – на 96,3%.

"По республиканскому бюджету произведены расходы на сумму 1,5 трлн тенге. Неисполнение составило 84 млрд тенге, из них 13 млрд тенге – экономия. Не освоен 71 млрд тенге. Наиболее крупные суммы неосвоения сложились в министерствах здравоохранения, культуры и спорта, экологии и природных ресурсов, информации и общественного развития", – дополнил Жамаубаев. 

Он отметил, что основные причины неосвоения – отсутствие или непредставление документов, подтверждающих обоснованность платежа; длительное проведение процедур заключения договоров, дополнительных соглашений; несвоевременное принятие нормативных правовых актов по реализации бюджетных программ (подпрограмм); несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов-фактур; длительное проведение конкурсных процедур.

Расходы местных бюджетов составили 423 млрд тенге, не исполнено 16 млрд тенге.

"В текущем году регионам предусмотрено целевых трансфертов на сумму 1,2 трлн тенге. На 1 февраля, согласно утвержденному плану финансирования, объем выделенных целевых трансфертов составил 10,2 млрд тенге, которые освоены на 98,5%. Не освоено 150 млн тенге", – резюмировал Ерулан Жамаубаев.

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